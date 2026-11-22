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Έξι Κυριακές απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του 2026, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις από αυτές.

Η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά είναι η 29η Νοεμβρίου 2026, αμέσως μετά την Black Friday. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής λειτουργίας της αγοράς, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις ακόλουθες Κυριακές:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026

Ανοιχτά καταστήματα: Το ωράριο λειτουργίας

Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα ανοίξει ή θα παραμείνει κλειστή.

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σάββατα και τις Κυριακές της εορταστικής περιόδου.