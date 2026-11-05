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Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, όπου φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν συγκεντρωθεί στα Προπύλαια, ζητώντας την ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Μετά τη συγκέντρωση, οι συμμετέχοντες προγραμματίζουν πορεία με κατεύθυνση τη Βουλή.

Κεντρική θέση στις διεκδικήσεις των διαδηλωτών έχει η αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την Παιδεία, καθώς και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Παράλληλα, ζητούν να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

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Επιπλέον, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, αλλά και στην εισαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού χαρακτήρα στο Λύκειο.

Στη σημερινή κινητοποίηση λαμβάνουν μέρος φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi