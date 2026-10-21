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Οι διαδηλωτές διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας, καθώς και καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους τους κλάδους.

Οι προγραμματισμένες πορείες και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στις διαδρομές των μέσων μεταφοράς.

Παρά τις κινητοποιήσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, καθώς δεν έχουν προκηρυχθεί επίσημες απεργίες από τους εργαζομένους.

Οι φοιτητές συνεχίζουν τις δράσεις διαμαρτυρίας για το κόστος σπουδών και τη στεγαστική κρίση, έχοντας στήσει σκηνές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

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Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, το κέντρο της Αθήνας, καθώς εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και στην Υγεία κατεβαίνουν στους δρόμους, συμμετέχοντας σε απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και πορείες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αθήνα, όπου οι διαδηλωτές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας, καθώς και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η σημερινή ημέρα αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας, με συγκεντρώσεις και πορείες σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, με 3.000 αστυνομικούς να είναι επί ποδός.

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Σημείο συνάντησης θα είναι στις 12 το μεσημέρι τα Προπύλαια. Παράλληλα, στις 10:00 το πρωί θα διακοπεί η λειτουργία του σταθμού του μετρό «Πανεπιστήμιο».

Παράλληλα, οι απεργίες και οι στάσεις εργασίας ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, με τους πολίτες να καλούνται να ενημερωθούν για τα σημεία των συγκεντρώσεων, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα δρομολόγια πριν ξεκινήσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια των δράσεων που ξεκίνησαν την Τρίτη, με φοιτητές να στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στα Ιωάννινα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη στεγαστική κρίση.

Πώς θα κινηθούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες ανακοινώσεις, δεν έχει προκηρυχθεί απεργία ή στάση εργασίας από τους εργαζομένους στα βασικά μέσα.

Ειδικότερα:

Μετρό (γραμμές 2 και 3): Τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα.

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ΗΣΑΠ (γραμμή 1): Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό.

Λεωφορεία: Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με πιθανές καθυστερήσεις ή προσωρινές αλλαγές διαδρομών στο κέντρο της Αθήνας.

Τρόλεϊ: Δεν έχει προγραμματιστεί διακοπή λειτουργίας, ωστόσο οι πορείες ενδέχεται να επηρεάσουν συγκεκριμένες γραμμές.

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Τραμ: Αναμένεται να κινηθεί κανονικά, με την επιφύλαξη τυχόν έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παρότι δεν προβλέπονται απεργιακές διακοπές, οι συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και η πορεία προς τη Βουλή είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, κυρίως στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ενδεχόμενες αλλαγές στη λειτουργία σταθμών του μετρό θα εξαρτηθούν από αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

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Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται από τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ, ενώ για τα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρμόδια είναι η Hellenic Train.

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό από τις 09:00

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου πέντε σταθμοί του μετρό αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους από τις 09:00 το πρωί, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας THEMA, πρόκειται για τους σταθμούς:

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– Δημοκρατίας

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– Βενιζέλου

– Αγίας Σοφίας

– Σιντριβάνι

– Πανεπιστήμιο

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα επαναλειτουργίας τους, ενώ αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από την εταιρεία.

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Ποιοι απεργούν σήμερα και ποιες ώρες

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, νοσοκομειακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι, με διαφορετικές αποφάσεις απεργίας ή στάσης εργασίας ανά κλάδο.

Ειδικότερα:

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων: Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00.

Νοσοκομειακοί γιατροί: Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων και την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Ωστόσο, δεν αναμένεται να κλείσουν συνολικά οι σχολικές μονάδες, καθώς η λειτουργία κάθε σχολείου θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών.

Στέγαση, σίτιση και οικονομική ενίσχυση τα βασικά αιτήματα των φοιτητών

Στο επίκεντρο των φοιτητικών διεκδικήσεων βρίσκεται το αυξημένο κόστος διαβίωσης και σπουδών. Οι φοιτητές ζητούν μείωση των ενοικίων, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν σίτιση και μεταφορά για όλους, αλλά και μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.

Στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές ζητούν επιπλέον μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά κατοικίας και την ελάφρυνση του κόστους ενέργειας και καυσίμων. Παράλληλα, επιδιώκουν τον συντονισμό των κινητοποιήσεών τους με εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, εργαζομένους και μαθητές, αναδεικνύοντας αντίστοιχες διεκδικήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δράσεις ξεκίνησαν ήδη από χθες, με φοιτητές να στήνουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε και συναυλία.

Τα σημεία και οι ώρες των συγκεντρώσεων σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας. Συγκεκριμένα:

Αθήνα: Στις 12:00 στα Προπύλαια και την ίδια ώρα έξω από το υπουργείο Οικονομικών, με κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ.

Στις 12:00 στα Προπύλαια και την ίδια ώρα έξω από το υπουργείο Οικονομικών, με κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ. Θεσσαλονίκη: Στις 11:30 στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Στις 11:30 στο άγαλμα του Βενιζέλου. Πάτρα: Στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου.

Στην Αθήνα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, με βασικό αίτημα την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Με συνθήματα που συνδέουν τις μαθητικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα με εκείνες στη Γαλλία, οι μαθητές διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ανάλογες δράσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις, με τους τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς και τους φοιτητικούς συλλόγους να οργανώνουν τις συγκεντρώσεις.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία και τι ισχύει για τις απουσίες

Η 24ωρη απεργία της ΔΟΕ και οι στάσεις εργασίας των καθηγητών αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, χωρίς να προβλέπεται καθολικό κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων, με αλλαγές στην ώρα αποχώρησης των μαθητών.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, οι στάσεις εργασίας αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το διάστημα 11:00-14:00, ενώ πιθανές είναι και πρόσθετες αλλαγές στο πρόγραμμα από τις 08:00, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών ΕΛΜΕ.

Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις των σχολείων για έγκυρη ενημέρωση. Όσον αφορά τις απουσίες, η συμμετοχή μαθητών σε συλλαλητήρια δεν συνεπάγεται αυτόματη δικαιολόγησή τους, ενώ για τις ώρες που δεν πραγματοποιείται μάθημα λόγω απεργίας ισχύουν διαφορετικές προβλέψεις.

Τι διεκδικούν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ με τις απεργιακές κινητοποιήσεις

Σημαντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις σημερινές κινητοποιήσεις επιδιώκουν οι συνδικαλιστικές τους ομοσπονδίες. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Στα βασικά αιτήματα της ΔΟΕ περιλαμβάνονται η αύξηση των αποδοχών, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και η ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολείων. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία της για τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές και την αυξανόμενη επιβάρυνση των εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνει, οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τη δυνατότητα των σχολείων να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών, ζητώντας ουσιαστική στήριξη της δημόσιας Παιδείας.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων, που προβάλλει περιλαμβάνονται:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

Επαρκής κρατική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

Ασφαλείς και κατάλληλες σχολικές υποδομές.

Υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Αντίθεση στην εμπορευματοποίηση της Παιδείας και στην κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω της αξιολόγησης και της ανάθεσης σχετικών αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς.

Μαθητικές κινητοποιήσεις για ασφαλή σχολεία και δημόσια, δωρεάν Παιδεία

Σε πανελλαδικές δράσεις καλεί τους μαθητές η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων στα σχολεία και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια στις 12:00, σε συντονισμό με φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των μαθητών είναι η αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, οι έλεγχοι και η αποκατάσταση των προβλημάτων στα σχολικά κτίρια, καθώς και η δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων και κατάλληλων αθλητικών χώρων.

Παράλληλα, ζητούν ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα για όσους τη χρειάζονται, προκειμένου να περιοριστούν οι μαθησιακές ανισότητες και να έχουν όλοι οι μαθητές ίσες ευκαιρίες. Αντιδρούν, επίσης, σε μέτρα όπως οι αποβολές που θεωρούν ότι περιορίζουν τη συλλογική έκφραση και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.

Οι μαθητές διεκδικούν, συνολικά, ένα ασφαλές και αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον, με επαρκείς υποδομές και ουσιαστική εκπαιδευτική υποστήριξη για όλους.

Αντιδράσεις για Τράπεζα Θεμάτων και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διεκδικήσεων επανέρχεται και η αντίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων και στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, με την κατάργηση των δύο μέτρων να περιλαμβάνεται στα αιτήματα που προβάλλονται από εκπαιδευτικούς φορείς στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι αφορούν αντίστοιχα την αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Θεμάτων συνδέεται με τη διαδικασία διαμόρφωσης των θεμάτων των εξετάσεων, ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής καθορίζει ένα κατώτατο όριο επίδοσης για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση ενώ και τα δύο, όπως σημειώνουν οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, εντείνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες.

Το κόστος σπουδών και η φοιτητική στέγη, βασικά αιτήματα των φοιτητών

Ιδιαίτερη θέση στο διήμερο κινητοποιήσεων έχει το φοιτητικό κίνημα, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει δράσεις στην Αθήνα.

Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, η οποία αποτελεί κεντρικό ζήτημα, για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, το κόστος ενοικίου, σε συνδυασμό με τις δαπάνες για διατροφή, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό και καθημερινή διαβίωση, που επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, θεωρείται συχνά δυσβάσταχτο.

Αυξήσεις μισθών και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται οι μισθολογικές αυξήσεις και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας, που περιορίζει την αγοραστική τους δύναμη. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των ομοσπονδιών είναι η αύξηση των αποδοχών κατά 20%, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολείων.

Παράλληλα, ζητούν μέτρα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αλλά και δωρεάν μετακίνηση από και προς την εργασία τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αναπληρωτές, για τους οποίους διεκδικούνται σταθερότερες εργασιακές συνθήκες και πλήρη δικαιώματα.

Το ζήτημα της στέγασης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για όσους αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές για να εργαστούν, καθώς τα ενοίκια και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Ασφαλή σχολεία, καλύτερες υποδομές και αντιδράσεις στην αξιολόγηση

Η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών αποτελούν βασικές διεκδικήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, με το ζήτημα της Γκράβας, όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, να παραμένει ανοιχτό. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν περισσότερους πόρους για τη συντήρηση των σχολείων, ενώ οι μαθητές επιμένουν στην ανάγκη συστηματικών ελέγχων και αποκατάστασης των προβλημάτων. Παράλληλα, διεκδικούν αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η εύρυθμη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων και η ενίσχυση της παροχής σχολικών γευμάτων, ως μέτρα στήριξης των οικογενειών.

Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες εκφράζουν την αντίθεσή τους σε πτυχές της εφαρμοζόμενης πολιτικής αξιολόγησης, κάνοντας λόγο για κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Ζητούν, ακόμη, να σταματήσουν οι διώξεις που συνδέονται με τη συνδικαλιστική δράση και την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος.

Απεργία και στα νοσοκομεία, τι διεκδικούν οι γιατροί

Παράλληλα με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα και οι νοσοκομειακοί γιατροί, με απόφαση της ΟΕΝΓΕ.

Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται ο διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες και οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η Ομοσπονδία ζητά την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, επισημαίνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων προσωπικού στα νοσοκομεία.

Η σημερινή απεργία των γιατρών συνοδεύεται από κινητοποίηση στις 12:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα.

Η συμμετοχή των υγειονομικών, μαζί με τις στάσεις εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, διευρύνει το πλαίσιο της σημερινής διαμαρτυρίας πέρα από την εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τις διεκδικήσεις για υψηλότερες αποδοχές και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και συγκέντρωση συνταξιούχων σήμερα στην Αθήνα

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο και παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων πραγματοποιούνται σήμερα έχοντας ως βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, την επαναφορά των δώρων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, η οποία καλύπτει τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Παράλληλα, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), στην Αθήνα, και στη συνέχεια πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Στα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι μόνιμες προσλήψεις, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, με αύξηση της χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στα αιτήματα εκπαιδευτικών, εργαζομένων στα πανεπιστήμια, φοιτητών, μαθητών και γονέων για αυξήσεις στους μισθούς, ασφαλή σχολεία και δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Από την πλευρά τους, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ζητούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών.

Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται ακόμη η χορήγηση του 70% της σύνταξης σε όλες τις περιπτώσεις χηρείας, η καταβολή των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους στις περικοπές που έχουν πραγματοποιηθεί στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στην κατάργηση των δώρων και του ΕΚΑΣ, καθώς και στις επιβαρύνσεις από την προσωπική διαφορά και την εισφορά αλληλεγγύης.

Παράλληλα, ζητούν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις προσωπικού, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αποκατάσταση κοινωνικών παροχών, μεταξύ των οποίων και ο κοινωνικός τουρισμός.

Τέλος, σύμφωνα με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, με περιφερειακές συσκέψεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες περιοχές της χώρας.