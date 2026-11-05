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Κινητοποίηση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν ορίσει ως σημείο συνάντησης τα Προπύλαια στις 11:00.

Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στην καθιέρωση πανελλαδικού τύπου εξετάσεων στο λύκειο, καθώς και στην κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Παράλληλα, διεκδικούν την επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τον έλεγχο και την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων, αλλά και την πλήρη στελέχωση των σχολείων. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, επίσης, η κατάργηση του νέου πλαισίου που αφορά τις σχολικές εκδρομές και η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά σχολική τάξη.

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Τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις εκφράζει και η ΟΛΜΕ, η οποία, σε σχετική ανακοίνωσή της, δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών που αγωνίζονται για τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, στις σπουδές και σε ένα καλύτερο μέλλον. Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για την παιδεία, την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, καθώς και για την έρευνα που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.

Η σημερινή κινητοποίηση αποκτά και ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με τις νέες κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Όπως επισημαίνει η ΟΛΜΕ, στόχος είναι να εκφραστεί η αλληλεγγύη και να ενωθεί ο αγώνας με τους εργαζομένους και τη νεολαία της Γαλλίας, οι οποίοι προχωρούν επίσης σε απεργιακές δράσεις και διαδηλώσεις.