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Το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο είναι μια διαμαρτυρία. Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διεκδικούν καλύτερους μισθούς, προσλήψεις, λιγότερους μαθητές στις τάξεις και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης. Και καλύτερες υποδομές. Δώδεκα αιτήματα από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Οφείλουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας. Και τους διδάσκοντες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να αφουγκραστούν τα αιτήματά τους και να αναζητήσουν λύσεις.

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Προσοχή όμως! Κανένα κόμμα και κανένας μπαχαλάκιας, ακροδεξιός ή ακροαριστερός, δεν δικαιούται να μετατρέψει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αιτημάτων, σε κινητοποίηση σε πεδίο βίας.

Αρκετά βλέπουμε στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στις Βρυξέλλες.

Ας προστατεύσουμε τη διαμαρτυρία. Ας αφήσουμε τους νέους να μιλήσουν. Και κυρίως, ας τους ακούσουμε πραγματικά, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες και προκλήσεις.