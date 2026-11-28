Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να καταβάλουν το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους τους το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι του δώρου είναι όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Το πλήρες δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια, ενώ για μικρότερα διαστήματα απασχόλησης το ποσό καταβάλλεται αναλογικά.

Η μη καταβολή του δώρου αποτελεί ποινικό αδίκημα, με τους εργαζομένους να έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στην αστυνομία.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι λαμβάνουν το Δώρο Χριστουγέννων απευθείας από τη ΔΥΠΑ χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τους ίδιους.

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Το Δώρο Χριστουγέννων 2026 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβληθεί από τους εργοδότες έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Όποιος δούλεψε χωρίς διακοπή από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου παίρνει ολόκληρο το δώρο. Οι υπόλοιποι παίρνουν αναλογικό ποσό.

Το δώρο πληρώνεται σε χρήμα. Δεν επιτρέπεται να δοθεί σε είδος.

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Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων 2026;

Το αργότερο τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Ο εργοδότης μπορεί να το πληρώσει και νωρίτερα, όχι όμως αργότερα.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων;

Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, με μισθό ή ημερομίσθιο, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Αρκεί να υπήρχε σχέση εργασίας κάποια στιγμή στο διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το δικαιούνται και όσοι απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα, αναλογικά με τις ημέρες που δούλεψαν.

Πόσο είναι το ολόκληρο δώρο;

Για όσους αμείβονται με μισθό, ένας μηνιαίος μισθός. Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, 25 ημερομίσθια.

Βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Για όσους έφυγαν από την εργασία πριν από τότε, λογαριάζονται οι αποδοχές της ημέρας που έληξε η σχέση εργασίας.

Πώς υπολογίζεται το αναλογικό δώρο;

Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται τα 2/25 του μηνιαίου μισθού του και ο ημερομίσθιος δύο ημερομίσθια.

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Δύο παραδείγματα. Ένας εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ που προσλήφθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026 έχει 92 ημέρες έως τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή 4 πλήρεις περιόδους των 19 ημερών. Δικαιούται 8/25 του μισθού, δηλαδή 320 ευρώ μικτά. Ένας ημερομίσθιος με 50 ευρώ την ημέρα και το ίδιο διάστημα δικαιούται 8 ημερομίσθια, δηλαδή 400 ευρώ μικτά.

Τι κάνω αν δεν πάρω το δώρο;

Υπάρχουν τρεις δρόμοι:

καταγγελία στη γραμμή 1555, επώνυμα ή ανώνυμα

καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας της περιοχής, που διαβιβάζει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και στο αστυνομικό τμήμα για αυτόφωρη διαδικασία

απευθείας μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, από τον εργαζόμενο ή το σωματείο του

Στην καταγγελία καλό είναι να γράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και, αν γίνεται, η διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη. Η μη καταβολή του δώρου είναι ποινικό αδίκημα.

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Τι ισχύει για τους ανέργους;

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι παίρνουν Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ, έως 565 ευρώ, χωρίς αίτηση. Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ποσά: [Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ 2026] (εσωτερικό λινκ στο /oikonomia/doro-xristougennon-dypa-2026-pote-plironetai-anergoi/).