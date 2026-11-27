Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων στους δικαιούχους εργαζομένους έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει της χρονικής περιόδου από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ υπόκειται σε εισφορές και φόρους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δικαιούνται δώρο για το 2026, καθώς η καταβολή του νέου επιδόματος εορτών ξεκινά από το 2027.

Οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα δικαιούνται αυτόματη καταβολή δώρου από τη ΔΥΠΑ, εφόσον επιδοτήθηκαν για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τον εργοδότη τους στην Επιθεώρηση Εργασίας.

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Το δώρο Χριστουγέννων 2026 πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Οι εργοδότες μπορούν να το πληρώσουν νωρίτερα, αλλά τότε μπορούν να κρατήσουν μόνο το μέρος που αντιστοιχεί στο διάστημα 21 έως 31 Δεκεμβρίου, το οποίο εξοφλείται έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Το δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Καταβάλλεται σε χρήμα και κάθε συμφωνία παραίτησης από αυτό είναι άκυρη.

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Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων;

Η περίοδος υπολογισμού είναι από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Περίπτωση Ποσό Μισθωτός, ολόκληρη η περίοδος Ένας μηνιαίος μισθός Ημερομίσθιος, ολόκληρη η περίοδος 25 ημερομίσθια Μικρότερο διάστημα 2/25 του μισθού (ή 2 ημερομίσθια) για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες

Στο ποσό προστίθεται και η προσαύξηση που αντιστοιχεί στο επίδομα αδείας: το ΚΕΠΕΑ πολλαπλασιάζει το δώρο με 0,041666. Στο δικό του παράδειγμα, δώρο 900 ευρώ γίνεται 938 ευρώ. Το δώρο υπόκειται σε εισφορές ΕΦΚΑ και σε φόρο εισοδήματος.

Η άδεια και η άδεια μητρότητας μετρούν κανονικά. Δεν μετρούν οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι ημέρες απεργίας και η άδεια άνευ αποδοχών.

Θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι δώρο Χριστουγέννων το 2026;

Όχι. Το νέο επίδομα εορτών Χριστουγέννων των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, που θεσπίστηκε με το άρθρο 28 του νόμου 5355/2026 (ΦΕΚ Α’ 188/13.11.2026), χορηγείται από το 2027. Θα πληρώνεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους, με ξεχωριστή μισθοδοσία, άρα η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις 16 Δεκεμβρίου 2027.

Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι από 1 Δεκεμβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2027. Όσοι δεν εργάστηκαν όλο το διάστημα παίρνουν 1/12 του ποσού για κάθε πλήρη μήνα, και το σύνολο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500 ευρώ ακόμη και για όσους έχουν περισσότερες θέσεις.

Πότε πληρώνει η ΔΥΠΑ το δώρο στους ανέργους;

Οι άνεργοι που παίρνουν τακτικό επίδομα ανεργίας λαμβάνουν δώρο Χριστουγέννων αυτόματα, χωρίς αίτηση, αν επιδοτήθηκαν τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Υπολογίζονται τρία ημερήσια επιδόματα για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης, ή 25 για όλη την περίοδο.

Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας είναι 22,60 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026. Η ΔΥΠΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία πληρωμής· το 2025 η προπληρωμή είχε ξεκινήσει στις 17 Δεκεμβρίου.

Τι κάνω αν ο εργοδότης δεν πληρώσει το δώρο;

Ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας, και τηλεφωνικά στο 1555. Η αξίωση για το δώρο παραγράφεται πέντε χρόνια μετά το τέλος του έτους στο οποίο έπρεπε να πληρωθεί, σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ.