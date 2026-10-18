Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κυριακή φέρνει βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, υποχώρηση των ισχυρών ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη γενική ανάπαυλα από την κακοκαιρία, το πρωί αναμένεται ψύχρα και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης, ενώ πιθανές είναι πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά ήπιες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ταξιδιώτες και οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή στις μετακινήσεις τους λόγω της πρωινής ομίχλης και να ενημερώνονται διαρκώς από τα επίσημα δελτία των αρμόδιων αρχών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κυριακή φέρνει την πολυαναμενόμενη ανάπαυλα από τις βροχές, τους ισχυρούς ανέμους και το αισθητό κρύο των προηγούμενων ημερών. Ο ήλιος επιστρέφει σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο και οι θάλασσες γίνονται πιο ήπιες. Το φθινόπωρο, όμως, παραμένει παρόν: το πρωί θα έχει ψύχρα, σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες, ενώ δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές στον Έβρο και στη νότια Πελοπόννησο.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Η γενική εικόνα της χώρας

Advertisement

Advertisement

Στα περισσότερα ηπειρωτικά και στα νησιά αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώνουν κατά τόπους. Οι περισσότερες νεφώσεις εντοπίζονται στα νότια και στα βορειοανατολικά, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής κυρίως στη νότια Πελοπόννησο και στον Έβρο. Δεν προκύπτει από την τελευταία διαθέσιμη αναλυτική πρόγνωση εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας για την Κυριακή.

Η ορατότητα τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη κατά τόπους, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης. Χρειάζεται επομένως προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε επαρχιακούς δρόμους, κοιλάδες και περιοχές με αυξημένη υγρασία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα πλησιάσουν τους 20-22 βαθμούς στις περισσότερες πεδινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά στα βόρεια ορεινά το κρύο θα παραμείνει αισθητό.

Αθήνα και Αττική: Ήλιος, λίγες νεφώσεις και έως 21 βαθμοί

Η Αττική θα έχει κατά βάση ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, με μεγαλύτερη ψύχρα στα βόρεια προάστια και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, 2-4 μποφόρ. Το μεσημέρι θα είναι αισθητά πιο ευχάριστο από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το βράδυ θα χρειάζεται και πάλι ελαφρύ πανωφόρι.

Θεσσαλονίκη: Πρωινό κρύο, αλλά καλύτερος καιρός

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με καλύτερο καιρό. Το πρωί η υγρασία και η τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αναμένεται από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2-3 μποφόρ. Στις γύρω πεδινές και ημιορεινές περιοχές το ξημέρωμα μπορεί να είναι ακόμη ψυχρότερο.

Advertisement

Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες τιμές μπορεί να φτάσουν κοντά στο μηδέν, με τις μέγιστες στους 16-17 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι θερμοκρασίες θα κινηθούν γενικά από 3 έως 18-20 βαθμούς και τοπικά 21. Στον Έβρο οι νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν ασθενείς, πρόσκαιρες βροχές. Στη Θεσσαλία οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου τους 20-22 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο τους 19-21.

Στο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο η βελτίωση θα είναι αισθητή, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες στα Επτάνησα περίπου 20-22 βαθμούς. Στη νότια Πελοπόννησο, πάντως, δεν αποκλείεται κάποια σύντομη βροχή, ιδιαίτερα όπου οι νεφώσεις πυκνώσουν.

Advertisement

Κρήτη και Δωδεκάνησα: Ηρεμία μετά την αστάθεια

Στην Κρήτη ο καιρός αναμένεται σαφώς πιο ήπιος σε σύγκριση με τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, με ήλιο και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στις υπόλοιπες παραθαλάσσιες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν γενικά κοντά στους 20-22 βαθμούς. Η εικόνα στα ορεινά μπορεί να διαφέρει, κυρίως ως προς τη συννεφιά και την πρωινή ψύχρα.

Στα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο έως την Κω και την Κάρπαθο, αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, χωρίς ένδειξη εκτεταμένων ισχυρών φαινομένων στην τελευταία αναλυτική πρόγνωση. Για τις θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζεται, όπως πάντοτε, έλεγχος των τοπικών δελτίων και των ανακοινώσεων των λιμενικών αρχών.

Advertisement

Άνεμοι και θάλασσες: Υποχωρεί η ένταση στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί. Η εξασθένησή τους σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες ευνοεί τη βελτίωση των συνθηκών στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές. Ωστόσο, τοπικές διαφοροποιήσεις είναι πάντοτε πιθανές, ιδίως σε διαύλους και ανοιχτά πελάγη. Για δρομολόγια πλοίων, μικρά σκάφη και αλιευτικές δραστηριότητες, οι επίσημες ναυτικές προγνώσεις έχουν τον τελευταίο λόγο.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Advertisement

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με γενικά ήπιες συνθήκες και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας στα ηπειρωτικά, χωρίς να αποκλείονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά: στην Αθήνα μπορεί να φτάσει περίπου τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 20-22 και στην Κρήτη τους 21-23. Η πρωινή ψύχρα θα παραμείνει αισθητή κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Advertisement

Τρίτη 20 Οκτωβρίου: Φθινόπωρο με πιο ευχάριστα μεσημέρια

Η τάση παραμένει για σχετικά ήπιο καιρό, με ήλιο κατά διαστήματα και λίγες νεφώσεις. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι μέγιστες τιμές εκτιμάται ότι θα πλησιάσουν τους 22 βαθμούς. Μεγαλύτερη θα είναι η διαφορά ανάμεσα στις πρωινές και στις μεσημβρινές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: Παροδική συννεφιά

Advertisement

Η προγνωστική εικόνα δείχνει περισσότερες νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς να τεκμηριώνεται προς το παρόν γενικευμένη επιδείνωση. Στην Αθήνα οι θερμοκρασίες εκτιμώνται περίπου από 14 έως 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 21. Η κατανομή των νεφώσεων και τυχόν τοπικών βροχών θα χρειαστεί επανεκτίμηση από νεότερα δελτία.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: Διατηρείται η ήπια τάση

Η προοπτική για την Πέμπτη παραμένει σχετικά ήπια, με θερμοκρασίες στην Αθήνα που ενδέχεται να φτάσουν τους 23 βαθμούς και με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Για την υπόλοιπη χώρα, η πιθανότητα τοπικής αστάθειας δεν μπορεί να αποκλειστεί με ασφάλεια τόσο νωρίς. Οι προβλέψεις πέρα από το πρώτο διήμερο έχουν αυξημένη αβεβαιότητα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τάση, όχι ως οριστικό δελτίο.

Τι χρειάζεται προσοχή

Το πιο πρακτικό ζήτημα της Κυριακής είναι η περιορισμένη πρωινή ορατότητα και η χαμηλή θερμοκρασία σε ορεινά και βόρεια τμήματα της χώρας. Για την πιθανότητα τοπικών βροχών, η προσοχή στρέφεται στον Έβρο και στη νότια Πελοπόννησο. Όποιος ταξιδεύει καλό είναι να συμβουλεύεται τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ και των αρμόδιων αρχών.