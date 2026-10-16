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Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως κάνουν λόγο για τον εντοπισμό οκτώ ουσιών σε φερόμενη τοξικολογική εξέταση που έγινε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η ανάλυση φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο της Ολλανδίας, από πραγματογνώμονα που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε οριστεί από την οικογένεια του τραγουδιστή.

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Το κείμενο συνδέει τα υποτιθέμενα ευρήματα με αναφορά σε θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στις 9 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν παρατίθεται επίσημη τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Οι οκτώ ουσίες που αναφέρονται

Στο δημοσίευμα κατονομάζονται η ολανζαπίνη, η αριπιπραζόλη, η μιδαζολάμη, η φλουμαζενίλη, η λιδοκαΐνη, η κοκαΐνη, η βενζοϋλεκγονίνη και η προποφόλη.

Η ολανζαπίνη και η αριπιπραζόλη ανήκουν στην κατηγορία των άτυπων αντιψυχωσικών φαρμάκων, ενώ η μιδαζολάμη χρησιμοποιείται για καταστολή και αναισθησία. Η φλουμαζενίλη χορηγείται για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών.

Η λιδοκαΐνη είναι τοπικό αναισθητικό, ενώ η προποφόλη χρησιμοποιείται για γενική αναισθησία και καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Η κοκαΐνη είναι διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ η βενζοϋλεκγονίνη αποτελεί βασικό μεταβολίτη της και χρησιμοποιείται ως δείκτης προηγούμενης έκθεσης.

Τι δεν προκύπτει από τις αναφερόμενες ουσίες

Ακόμη και αν επιβεβαιωνόταν η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών, η απλή ανίχνευσή τους δεν θα αρκούσε για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτούνται, μεταξύ άλλων, οι συγκεντρώσεις των ουσιών, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησής τους, το ιατρικό ιστορικό και η αξιολόγηση των ευρημάτων από τους αρμόδιους ιατροδικαστές.

Μέχρι να υπάρξει αξιόπιστη επίσημη επιβεβαίωση, οι σχετικές αναφορές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.