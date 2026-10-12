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Η 56χρονη γιατρός υποστήριξε σε υπόμνημά της ότι χορήγησε τις ουσίες λόγω κατάστασης υπερδιέγερσης του ασθενούς, ενώ η σύνδεση των φαρμάκων με την κατάρρευση παραμένει υπό διερεύνηση.

Η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών κατέθεσε στις Αρχές περιγράφοντας τις κινήσεις της κατά την κλήση του ΕΚΑΒ και παραδίδοντας βίντεο από προηγούμενη επίσκεψή της στον ίδιο χώρο.

Παράλληλα, η νεαρή εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον πατέρα της, αμφισβητώντας την εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού.

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Περισσότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι συνεχίζονται. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι καταθέσεις των εμπλεκομένων και όσα φέρεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στις 9 Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, στις εξετάσεις εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη, ενώ αναφέρθηκε και η παρουσία του φαρμάκου Anexate, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίδοτο της μιδαζολάμης. Το κατά πόσο ο συνδυασμός των ουσιών συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Η νεαρή περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι είδε και άκουσε στο ιατρείο, ενώ φέρεται να παρέδωσε στις Αρχές και βίντεο από προηγούμενη επίσκεψή της στον ίδιο χώρο.

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν και το ερώτημα για το αντίδοτο

Όπως μετέδωσε το Live News, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν την παρουσία προποφόλης και μιδαζολάμης στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, εντοπίστηκε και τρίτη ουσία, το Anexate, το οποίο φέρεται να χορηγήθηκε στην προσπάθεια να ανακτήσει ο τραγουδιστής τις αισθήσεις του.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η 56χρονη γιατρός υποστήριξε στο υπόμνημά της ότι αρχικά χορηγήθηκε μιδαζολάμη, επειδή ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης, και στη συνέχεια προποφόλη.

Όταν ο ασθενής φέρεται να μην ανταποκρινόταν, έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης με τη χορήγηση του Anexate. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η γιατρός αναζήτησε στη συνέχεια πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η επίδραση της προποφόλης, επικοινωνώντας με αναισθησιολόγο και αναζητώντας πληροφορίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία και ισχυρισμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν αρκούν από μόνα τους για να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου. Η σύνδεση της φαρμακευτικής αγωγής με την κατάρρευση του τραγουδιστή παραμένει ζήτημα που καλούνται να αποσαφηνίσουν οι αρμόδιες αρχές και οι ειδικοί.

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Τι κατέθεσε η 19χρονη κόρη των γιατρών

Η 19χρονη, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα του περιστατικού, περιέγραψε στην κατάθεσή της τις κινήσεις της όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Όπως υποστήριξε, είχε φτάσει στον χώρο μαζί με τον φίλο της για να επισκεφθεί τη μητέρα της. Ανέφερε ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβάλλεται σε θεραπεία, καθώς η πόρτα του εξεταστηρίου ήταν κλειστή και άνοιξε όταν ξεκίνησε η αναστάτωση.

Στην κατάθεσή της φέρεται να είπε:

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«Ήταν τέτοια η πίεση την ώρα που έτρεξα να καλέσω το ΕΚΑΒ που μου τυλίχτηκε το καλώδιο του τηλεφώνου στον λαιμό».

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της τής ζήτησε να ανοίξει τις πόρτες του ιατρείου και του κτιρίου, ώστε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να μπορέσει να φτάσει χωρίς καθυστέρηση στον χώρο.

Η 19χρονη ανέφερε ακόμη ότι, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, φώναξαν τον πατέρα της, ο οποίος μπήκε στο εξεταστήριο της μητέρας της. Όπως περιέγραψε, στη συνέχεια τον άκουσε να φωνάζει «ΕΚΑΒ, ΕΚΑΒ» και ανέλαβε να καλέσει την υπηρεσία.

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«Εδώ έχουμε έκτακτο καρδιολογικό περιστατικό και χρειαζόμαστε καρδιολογική μονάδα», φέρεται να είπε ο πατέρας της κατά την επικοινωνία με το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την κατάθεσή της.

«Θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του τραγουδιστή»

Η νεαρή εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον πατέρα της, ο οποίος έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είμαι συντετριμμένη. Αισθάνομαι άσχημα για τον πατέρα μου που προφυλακίστηκε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του τραγουδιστή», φέρεται να ανέφερε.

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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί τη δική της εκτίμηση για την υπόθεση, ενώ η ευθύνη των εμπλεκομένων θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

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Το βίντεο και οι δύο θεραπείες πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, η 19χρονη παρέδωσε στις Αρχές βίντεο διάρκειας περίπου πέντε λεπτών από προηγούμενη επίσκεψή της στο ιατρείο. Στο υλικό, όπως αναφέρθηκε, εμφανίζονται η μητέρα της και η ίδια, ενώ η νεαρή φαίνεται να βρίσκεται σε κρεβάτι συνδεδεμένη με μηχάνημα.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στις 26 και 30 Αυγούστου, όταν το ιατρείο ήταν κλειστό και ο πατέρας της απουσίαζε.

Όπως ανέφερε, η θεραπεία τής είχε προταθεί από τη μητέρα της με σκοπό την απώλεια βάρους. Παράλληλα, είπε ότι ο πατέρας της τής είχε προτείνει να λάβει φαρμακευτικό σκεύασμα για ζήτημα που αντιμετώπιζε με την ινσουλίνη.

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Η αναφορά στις θεραπείες της 19χρονης και στο μηχάνημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε αποτελεί ένα ακόμη σκέλος της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τη χρήση του εξοπλισμού.

Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Οι καταθέσεις, τα τοξικολογικά ευρήματα και το οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να έχει παραδοθεί στις Αρχές αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κεντρικά ζητήματα παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκαν οι φαρμακευτικές ουσίες, οι ενέργειες που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή και η αιτία θανάτου του.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, οι αναφορές για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων και για τη σύνδεση των φαρμάκων με τον θάνατο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στοιχεία υπό εξέταση και όχι ως οριστικά συμπεράσματα.

Σημείωση επιμέλειας: Επειδή το κείμενο αφορά θάνατο και ποινική υπόθεση, διατήρησα τη διάκριση ανάμεσα στα ευρήματα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, στις καταθέσεις και στα συμπεράσματα που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.