Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κατηγορούμενη γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει από το Γενικό Χημείο του Κράτους χημική ανάλυση των φαρμακευτικών ουσιών.

Οι δικηγόροι της επιδιώκουν να εξετάσουν τα σκευάσματα που βρέθηκαν στα ρούχα και στο σπίτι του εκλιπόντος για την ενίσχυση της υπεράσπισης.

Στόχος της 56χρονης είναι να αποδείξει ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις δεν χορηγήθηκαν απαραίτητα από την ίδια.

Οι Αρχές αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων που θα καθορίσουν την πορεία της έρευνας για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Η ανάλυση των ουσιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από νομικούς κύκλους, καθώς θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με την 56χρονη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατό του να προχωρά σε νέες κινήσεις για την ενίσχυση της υπερασπιστική της γραμμή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το MEGA τις επόμενες ημέρες, οι δικηγόροι της γιατρού θα ζητήσουν από το Γενικό Χημείο του Κράτους να γίνει χημική ανάλυση των ουσιών που εντοπίστηκαν σε διάφορα σκευάσματα να έχει στην κατοχή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για διάφορες φαρμακευτικές ουσίες που βρέθηκαν είτε στα ρούχα που φορούσε την ημέρα που πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής, είτε στο σπίτι του.

Η 56χρονη φέρεται να ζητά τη συγκεκριμένη ανάλυση προκειμένου να προσπαθήσει να ισχυριστεί ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις δεν χορηγήθηκαν απαραίτητα από αυτήν.

Οι Αρχές περιμένουν από μέρα σε μέρα τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων του καλλιτέχνη, που αναμένεται να απαντήσουν κομβικά ερωτήματα της έρευνας για το θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή.

Κοκτέιλ ουσιών για μέθη

Στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εντοπίστηκαν βενζοδιαζεπίνες και ερευνάται ο συνδυασμός τους με τη μιδαζολάμη, καθώς στο κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού εντοπίστηκαν ψηφιακά ίχνη και αναζητήσεις για τη δράση αυτών των ουσιών. Στις βενζοδιαζεπίνες όμως ανήκει και το Ζάναξ.

Η κατηγορούμενη γιατρός έχει αναφέρει από την πρώτη μέρα, ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε το συγκεκριμένο φάρμακο στο τσαντάκι του και είναι πολύ πιθανό να ισχυριστεί ότι το πήρε εν αγνοία της.

Ερώτηση: Τον είδατε να παίρνει ΧΑΝΑΧ;

Advertisement

56χρονη γιατρός: Όσο ήμασταν μαζί δεν πήρε τίποτα. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα.

Ερώτηση: Το μηχάνημα επηρεάζεται από την πτώση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς;

56χρονη γιατρός: Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό, ίσως και να μην χτύπησε ο συναγερμός, εγώ όμως είδα την κίνηση του χεριού και πήγα αμέσως προς τα εκεί.

Advertisement

Νομικοί κύκλοι θεωρούν ιδιαίτερης σημασίας την αποτύπωση των ουσιών που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του κατηγορητηρίου.

Και όλα αυτά, ενώ χθες συμπληρώθηκε ένας μήνας από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Advertisement