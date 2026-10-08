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Η Ουρανία Μελαμπιανάκη, χήρα του Νίκου Ξυλούρη παρευρέθηκε, το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης», η οποία να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού.

Τα λόγια της προκάλεσαν συγκίνηση, μιλώντας για τον σύζυγο που έχασε, αλλά ακόμη της λείπει. «Όλη την παράσταση σχεδόν έκλαιγα. Οι αναμνήσεις μου, η ζωή που έχω ζήσει δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο», είπε αρχικά η χήρα του Νίκου Ξυλούρη και πρόσθεσε: «Κλαίω για αυτά που έχασα ακόμη στη ζωή μου, που ζω εγώ και ο Νίκος έχει φύγει τώρα 46 χρόνια».

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Το κείμενο που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Stages Network και στα Αθηναϊκά Θέατρα.

Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα, του καλλιτέχνη-σύμβολο, του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο.