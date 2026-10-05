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Μια περίπλοκη δικαστική διαμάχη με πρωταγωνιστές μια πάμπλουτη χήρα και έναν άνδρα συνοδό πολυτελείας εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο εκατομμύρια δολάρια, έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό και μια πολυτελή έπαυλη στο Μανχάταν.

Η 49χρονη Μαριάν Φλίπο, χήρα του Τσαντ Φλίπο, ο οποίος είχε συνδεθεί με τη δημιουργία του διαδικτυακού παιχνιδιού Roblox, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του 38χρονου Γκρέγκορι Σταρ, υποστηρίζοντας ότι εκείνος την εξαπάτησε και απέσπασε περίπου 6 εκατ. δολάρια από την περιουσία της.

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Σύμφωνα με τη New York Post, η Φλίπο υποστηρίζει ότι ο Σταρ την έπεισε να δημιουργήσουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια μετέφερε μεγάλο μέρος των χρημάτων σε λογαριασμό που βρισκόταν υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του.

Ωστόσο, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης απέρριψε το αίτημά της για τη συγκεκριμένη μορφή δικαστικής προστασίας, κρίνοντας ότι δεν είχε παρουσιάσει επαρκή στοιχεία ώστε να αποδείξει ότι δικαιούται την προστασία που ζητούσε ή ότι κινδύνευε να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

The plastic surgeon who reportedly did more than $1 million worth of cosmetic surgery on a real-life American gigolo is speaking out. The widow of Roblox creator Marianna Flippo claims male escort Gregg Starr swindled her out of $6 million. Dr. Jason Emer, with offices in Beverly… pic.twitter.com/qP9AH3hoQf — Inside Edition (@InsideEdition) September 22, 2026

Η απόφαση του δικαστή

Σε απόφαση δύο σελίδων, ο δικαστής Λάιλ Φρανκ έκρινε ότι η Φλίπο «απέτυχε να αποδείξει ότι δικαιούται την αιτούμενη προστασία», ενώ παράλληλα δεν τεκμηρίωσε την ύπαρξη «ανεπανόρθωτης βλάβης».

Στην υπόθεση τέθηκε, μεταξύ άλλων, μια συμφωνία που η Φλίπο υποστηρίζει ότι υπέγραψε υπό πιέσεις. Η πλευρά του Σταρ, ωστόσο, προσκόμισε ηχητικές καταγραφές τις οποίες ο δικαστής έλαβε υπόψη και οι οποίες, σύμφωνα με την απόφαση, φαίνεται να καταγράφουν τη γυναίκα να αναγνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας και να συναινεί σε αυτή.

Η Φλίπο είχε γνωρίσει τον Σταρ μέσω της εταιρείας ανδρικών συνοδών Cowboys 4 Angels. Σύμφωνα με την αγωγή της, η μεταξύ τους σχέση διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σοβαρή προσωπική σχέση.

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Η ίδια υποστηρίζει ότι τόσο ο Σταρ όσο και πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία απέσπασαν σημαντικά ποσά από την περιουσία της.

Ο Σταρ αρνείται τις κατηγορίες και παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ τους υπήρχε πραγματικός ερωτικός δεσμός και ότι είχαν συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο να παντρευτούν.

«Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ήμουν ανόητη»

Η Φλίπο περιγράφει διαφορετικά την εξέλιξη της σχέσης τους.

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«Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ήμουν ανόητη», ανέφερε σε έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Σταρ την έπεισε να δημιουργήσουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο μεταφέρθηκαν περίπου 6 εκατ. δολάρια. Στη συνέχεια, υποστηρίζει, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε λογαριασμό υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του.

Ο δικηγόρος της, Λάρι Χάτσερ, είχε υποστηρίξει σε προηγούμενη ακρόαση ότι ο Σταρ ταξίδεψε στο Ντουμπάι έχοντας μαζί του χρήματα της πελάτισσάς του.

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Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έφυγε για να κρυφτεί, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για ταξίδι στο εξωτερικό.

Η έπαυλη των 16 εκατ. δολαρίων

Η υπόθεση περιλαμβάνει και ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο: την αγορά μιας ιστορικής έπαυλης στο Μανχάταν.

Στις 30 Απριλίου 2026, η Φλίπο φέρεται να ολοκλήρωσε την αγορά του Lanier House στην περιοχή Kips Bay έναντι περίπου 15,9 εκατ. δολαρίων. Η εξαώροφη κατοικία, που χτίστηκε το 1903 σε αρχιτεκτονικό ύφος Beaux-Arts, διαθέτει περίπου 1.081 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια, περισσότερα από εννέα μπάνια, κελάρι κρασιών, ξύλινο ανελκυστήρα και χώρο ευεξίας με πισίνα κρύας εμβάπτισης και σάουνα από ξύλο κέδρου.

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Το ακίνητο αποτελεί ιστορικό ορόσημο της Νέας Υόρκης και είναι καταχωρισμένο στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων των ΗΠΑ. Πριν από την πώληση είχε μόλις δύο ιδιοκτήτες κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, η οποία ξεπερνά τα 120 χρόνια.

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Ο δικηγόρος της Φλίπο υποστήριξε ότι η αγορά συνδεόταν με την επιθυμία της να δημιουργήσει ένα κοινό σπίτι με τον Σταρ.

«Αγόρασε αυτό το σπίτι επειδή πίστευε ότι ήταν ένα όμορφο ακίνητο», δήλωσε ο Χάτσερ. «Πίστευε ότι θα ήταν ένα ωραίο σπίτι για να ζήσουν μαζί με τον Σταρ».

Η αγορά έγινε την ίδια περίπου περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την αγωγή της, η Φλίπο δεχόταν πιέσεις να καταβάλει επιπλέον εκατομμύρια στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης συμφωνίας για την «εξαγορά» του συμβολαίου του Σταρ από την εταιρεία συνοδών.

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Πώς ξεκίνησε η σχέση τους

Η γνωριμία των δύο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Η Φλίπο, η οποία σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα αντιμετωπίζει μια σπάνια γενετική πάθηση, αναζητούσε έναν ιταλόφωνο συνοδό για ταξίδι στην Ιταλία.

Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την Cowboys 4 Angels. Σύμφωνα με την αγωγή, αρχικά πίστευε ότι η εταιρεία παρείχε προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρικών συνοδών.

Για το ταξίδι φέρεται να κατέβαλε περίπου 27.000 δολάρια και εκεί γνώρισε τον Σταρ. Η ίδια υποστηρίζει ότι στην αρχή διατηρούσαν μια περισσότερο επαγγελματική σχέση, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε προσωπικό δεσμό.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την αγωγή, ο Σταρ είχε μετακομίσει στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, ενώ η Φλίπο είχε πληρώσει περισσότερα από 450.000 δολάρια ώστε να εργάζεται αποκλειστικά για εκείνη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εκδοχή της Φλίπο, οι δύο άνδρες της εταιρείας την πίεσαν να υπογράψει μια «Συμφωνία Εξόδου», ύψους περίπου 10 εκατ. δολαρίων, ώστε ο Σταρ να μπορέσει υποτίθεται να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με την εταιρεία.

Η ίδια υποστηρίζει ότι τελικά μετέφερε περίπου 5,95 εκατ. δολάρια σε κοινό λογαριασμό στη Charles Schwab, από όπου ο Σταρ φέρεται να μετέφερε περίπου 4,9 εκατ. δολάρια σε λογαριασμό που έλεγχε αποκλειστικά.

Η εκδοχή του Σταρ

Ο Σταρ αρνείται ότι εξανάγκασε τη Φλίπο να του δώσει τα χρήματα. Σε δηλώσεις του στη New York Post, υποστήριξε ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για κοινά έξοδα, προσωπικές δαπάνες και φιλανθρωπικές δωρεές και ότι παρέμεναν περίπου 2,6 εκατ. δολάρια.

«Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να επιδιώξω πραγματικά μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα άλλα», είπε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε επίσης ψευδείς τους ισχυρισμούς περί εξαναγκασμού και υποστήριξε ότι η «συμφωνία εξόδου» ήταν ιδέα της ίδιας της Φλίπο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, Τοντ Σπόντεκ, υποστήριξε ότι η αγωγή παρουσιάζει μόνο τη μία πλευρά της ιστορίας.

«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας αγωγή μετά το τέλος της», δήλωσε. «Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική».

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν αποτελεί τελεσίδικη κρίση ότι οι καταγγελίες της Φλίπο είναι ψευδείς, αλλά αφορά το αίτημά της για τη συγκεκριμένη μορφή δικαστικής προστασίας και την επάρκεια των στοιχείων που παρουσίασε σε αυτό το στάδιο της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από New York Post