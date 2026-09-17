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Μια ιστορία με εκατομμύρια δολάρια, έναν άνδρα συνοδό πολυτελείας, μια επιβλητική έπαυλη στο Μανχάταν και έναν έρωτα που κατέληξε στις δικαστικές αίθουσες απασχολεί τις τελευταίες ώρες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η 49χρονη Μαριάν Φλίπο, χήρα του Τσαντ Φλίπο, προγραμματιστή που είχε συνδεθεί με την ανάπτυξη λογισμικού για το Roblox, και ο 38χρονος Γκρέγκορι –ή Κρεγκ– Σταρ, άνδρας συνοδός πολυτελείας. Η Φλίπο υποστηρίζει πλέον με αγωγή της ότι εξαπατήθηκε και έχασε σχεδόν 6 εκατ. δολάρια, περίπου 5,2 εκατ. ευρώ. Ο Σταρ αρνείται την εκδοχή της και υποστηρίζει ότι υπήρχε πραγματική ερωτική σχέση και ότι χρήματα δαπανήθηκαν για κοινά έξοδα και δωρεές. (The Independent)

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Από ένα ταξίδι στην Ιταλία σε έναν πανάκριβο έρωτα

Η ιστορία άρχισε στα τέλη του 2024. Η Φλίπο, μετά τον θάνατο του συζύγου της, αναζητούσε κάποιον που μιλούσε ιταλικά για να τη συνοδεύσει σε ταξίδι στην Ιταλία. Μέσω της εταιρείας Cowboys 4 Angels προσέλαβε τον Σταρ, με την αγωγή της να αναφέρει ότι το αρχικό ταξίδι κόστισε περίπου 23.000 ευρώ.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πως επρόκειτο για πρακτορείο ανδρών συνοδών. Η επαγγελματική γνωριμία, πάντως, εξελίχθηκε σε στενή προσωπική σχέση.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της Φλίπο, στη συνέχεια εμφανίστηκε μια εξαιρετικά δαπανηρή «συμφωνία εξόδου», μέσω της οποίας ο Σταρ υποτίθεται ότι θα αποδεσμευόταν από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις προς το πρακτορείο. Το ποσό έφθανε τα 10 εκατ. δολάρια.

Η Φλίπο μετέφερε σχεδόν 6 εκατ. δολάρια σε κοινό λογαριασμό. Στην αγωγή της υποστηρίζει ότι περίπου 4,9 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στη συνέχεια από τον Σταρ σε λογαριασμό που ήλεγχε αποκλειστικά εκείνος.

Και μια έπαυλη 14 εκατ. ευρώ για να ζήσουν μαζί

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Υπάρχει όμως και μία ακόμη εντυπωσιακή διάσταση της ιστορίας.

Τον Απρίλιο του 2026 η Φλίπο αγόρασε έναντι 15,9 εκατ. δολαρίων –περίπου 14 εκατ. ευρώ– το ιστορικό Lanier House στο Kips Bay του Μανχάταν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η πρόθεσή της ήταν να δημιουργήσει εκεί ένα κοινό σπίτι με τον Σταρ. (New York Post)

Δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο ακίνητο. Το Beaux-Arts αρχοντικό κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, αναπτύσσεται σε έξι επίπεδα και ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει 12 υπνοδωμάτια, περισσότερα από εννέα μπάνια, κελάρι κρασιών, ανελκυστήρα και ολόκληρο χώρο ευεξίας. Είναι μάλιστα χαρακτηρισμένο μνημείο της Νέας Υόρκης.

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Η σχέση, όμως, κατέρρευσε και πλέον οι δύο πλευρές δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο Σταρ αρνείται ότι εξανάγκασε ή εξαπάτησε τη Φλίπο. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι μια πραγματική σχέση δεν μπορεί να «ξαναγραφτεί» επειδή μετά τον χωρισμό κατατέθηκε αγωγή. Επομένως, μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο, οι βαρύτερες κατηγορίες παραμένουν ισχυρισμοί της ενάγουσας και όχι δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

Η κληρονόμος της BMW και ο «Ελβετός ζιγκολό»

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Η υπόθεση Φλίπο δεν είναι η πρώτη που συνδυάζει πλούτο, ερωτική σχέση και τεράστια χρηματικά ποσά.

Μία από τις διασημότερες περιπτώσεις ήταν εκείνη της Σουζάνε Κλάτεν, κληρονόμου της BMW και μιας από τις πλουσιότερες γυναίκες της Γερμανίας.

Ο Ελβετός Χελγκ Σγκάρμπι την προσέγγισε ερωτικά και κατάφερε να πάρει από εκείνη περίπου 7 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια επιχείρησε να την εκβιάσει χρησιμοποιώντας κρυφά καταγεγραμμένο υλικό από τη σχέση τους.

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Η Κλάτεν, αντί να πληρώσει τα επιπλέον ποσά που απαιτούσε, απευθύνθηκε στις αρχές. Ο Σγκάρμπι ομολόγησε αδικήματα που αφορούσαν και άλλες εύπορες γυναίκες και το 2009 καταδικάστηκε στη Γερμανία σε έξι χρόνια φυλάκισης για απάτη, απόπειρα απάτης και απόπειρα εκβίασης. (TIME)

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Ο «ζιγκολό της κρουαζιέρας» και η 83χρονη χήρα

Μια άλλη χαρακτηριστική υπόθεση έφθασε στα γαλλικά δικαστήρια.

Ο Ντανιέλ Ναρό γνώρισε σε κρουαζιέρα μια γυναίκα κατά 26 χρόνια μεγαλύτερή του. Μετά τον θάνατό της, σε ηλικία 83 ετών, τα παιδιά της ανακάλυψαν ότι είχε πουλήσει ακίνητα, είχε ρευστοποιήσει ασφαλιστήριο ζωής και είχε διαθέσει μεγάλο μέρος της περιουσίας της.

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Το 2023 γαλλικό δικαστήριο έκρινε ότι ο Ναρό είχε εκμεταλλευθεί την ευάλωτη κατάσταση της γυναίκας και ότι είχε ωφεληθεί κατά περίπου 305.000 ευρώ. Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, τα δύο με αναστολή υπό όρους. (Le Monde.fr)

Ο επαγγελματίας γόης που πήρε 890.000 ευρώ από 70χρονη χήρα

Στη Γαλλία είχε καταγραφεί και μια ακόμη εντυπωσιακή περίπτωση. Ένας άνδρας που παρουσιαζόταν ως επαγγελματίας «gigolo», γνωστός στα δημοσιεύματα ως Τιερί Μ., κατηγορήθηκε ότι απέσπασε περίπου 890.000 ευρώ από 70χρονη χήρα την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, χρειάστηκε περισσότερο από ένας χρόνος μέχρι η γυναίκα να αντιληφθεί ότι η σχέση που θεωρούσε ερωτική είχε μετατραπεί σε οικονομική αφαίμαξη. Ο άνδρας είχε ήδη προηγούμενες καταδίκες σχετικές με ανάλογες υποθέσεις. (leparisien.fr)

Από τον «American Gigolo» στις πραγματικές δικαστικές αίθουσες

Ο άνδρας συνοδός πολυτελείας έχει περάσει εδώ και δεκαετίες στην ποπ κουλτούρα – με εμβληματικότερο ίσως παράδειγμα τον Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία American Gigolo.

Στην πραγματική ζωή, φυσικά, η παροχή υπηρεσιών συνοδείας δεν σημαίνει από μόνη της εξαπάτηση ούτε οι άνδρες συνοδοί πρέπει να ταυτίζονται με απατεώνες.

Οι υποθέσεις που φθάνουν στις δικαστικές αίθουσες αφορούν κάτι διαφορετικό: περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές ή οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ερωτική ή συντροφική σχέση χρησιμοποιήθηκε ως μέσο οικονομικής χειραγώγησης, απάτης ή εκβιασμού.

Και η υπόθεση της Μαριάν Φλίπο έχει όλα τα στοιχεία μιας ιστορίας που δύσκολα θα πίστευε κανείς εάν δεν υπήρχαν τα δικαστικά έγγραφα: μια χήρα με μεγάλη περιουσία, ένας άνδρας συνοδός, εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μια ιστορική έπαυλη στο Μανχάταν που αγοράστηκε για να στεγάσει έναν έρωτα.

Έναν έρωτα που, αντί για το πολυτελές αρχοντικό, κατέληξε –τουλάχιστον προς το παρόν– στις αίθουσες των δικαστηρίων.