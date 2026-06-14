Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας 96χρονος πρώην επιστήμονας της NASA αποφάσισε να αναζητήσει ξανά τον έρωτα, απευθυνόμενος σε επαγγελματία προξενήτρα στη Νέα Υόρκη με στόχο να βρει, όπως λέει, τη «τελευταία του αγάπη».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Sol Rosenblatt, πρώην μηχανικός που συμμετείχε στο πρόγραμμα Apollo της NASA, έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις γνωριμίας με γυναίκες ηλικίας 70 και 80 ετών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρει το πρόσωπο που αναζητά.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος, που κατοικεί στο Μανχάταν, παραδέχθηκε πως οι πρώτες επαφές δεν του δημιούργησαν το συναίσθημα που περίμενε. «Δεν ένιωσα κάτι ιδιαίτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Μια ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη

Ο Rosenblatt γεννήθηκε στο East New York και εργάστηκε για δεκαετίες ως επιστήμονας και εφευρέτης. Στην επαγγελματική του πορεία κατέγραψε 14 πατέντες, ενώ συνέβαλε και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν στη μικροχειρουργική.

Το 2023 έχασε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 69 χρόνια. Μετά την απώλειά της αποφάσισε να δώσει μια νέα ευκαιρία στην προσωπική του ζωή, ζητώντας τη βοήθεια της προξενήτρας Brigitte Weil.

Η ίδια χαρακτήρισε την αναζήτηση ιδιαίτερα απαιτητική από επαγγελματικής πλευράς, ωστόσο, όπως εξήγησε, αποφάσισε να αναλάβει την υπόθεση όταν γνώρισε από κοντά τον 96χρονο.

Τι αναζητά σε μια σύντροφο

Ο πρώην επιστήμονας δήλωσε ότι θα ήθελε να γνωρίσει μια γυναίκα με ευχάριστη προσωπικότητα και βασικές γνώσεις γύρω από την επιστήμη. Από την πλευρά της, η προξενήτρα δίνει έμφαση στην καλοσύνη, τη συναισθηματική ωριμότητα και τη συμβατότητα μεταξύ των δύο ανθρώπων.

Advertisement

Όπως αναφέρει η New York Post, σε ορισμένες από τις γνωριμίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα προέκυψε μια σημαντική διαφορά στις προσδοκίες. Κάποιες γυναίκες επιθυμούσαν κυρίως συντροφικότητα χωρίς ρομαντική δέσμευση, ενώ ο Rosenblatt αναζητά μια πιο ουσιαστική σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε συμβίωση.

Παραμένει δραστήριος στα 96 του

Παρότι σήμερα διαμένει σε δομή ηλικιωμένων, σχεδιάζει να μετακομίσει σε δικό του διαμέρισμα στο Battery Park City εφόσον βρει σύντροφο.

Παράλληλα, συνεχίζει να έχει μια ιδιαίτερα ενεργή καθημερινότητα, ασχολείται με νέες εφευρέσεις και μετακινείται με τρίκυκλο ηλεκτρικό ποδήλατο.

Advertisement

Ο Rosenblatt είχε παντρευτεί τη σύζυγό του Vicky λίγους μόλις μήνες μετά τη γνωριμία τους και είναι πατέρας τριών παιδιών, τα οποία, όπως έχει δηλώσει, στηρίζουν την απόφασή του να προχωρήσει τη ζωή του και να αναζητήσει ξανά την αγάπη.

Με πληροφορίες από nypost.com

Advertisement