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Μία διεθνής διάκριση με βαρύ επιστημονικό αποτύπωμα έρχεται να προστεθεί στο βιογραφικό της Ελληνίδας ερευνήτριας Ελίζας Κονοφάγου. Η καθηγήτρια του Columbia University εντάχθηκε στην National Academy of Inventors των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης της εφευρετικότητας, της καινοτομίας και της μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία.

Η Ελίζα Κονοφάγου, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες Ελληνίδες επιστήμονες της διασποράς, εξελέγη στην National Academy of Inventors των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση του έργου της στον χώρο της Βιοϊατρικής Μηχανικής.

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Η διάκριση αφορά την ένταξή της στους Fellows της Ακαδημίας, έναν τίτλο που απονέμεται σε ερευνητές και εφευρέτες με σημαντική συμβολή σε τεχνολογίες που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνία. Σύμφωνα με την ίδια την National Academy of Inventors, η εκλογή σε Fellow αποτελεί την υψηλότερη επαγγελματική διάκριση που απονέμεται αποκλειστικά σε εφευρέτες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, σε ένα περιβάλλον υψηλού συμβολισμού, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η Ελίζα Κονοφάγου εντάχθηκε επισήμως στην National Academy of Inventors, προσθέτοντας ακόμη μία διεθνή αναγνώριση σε μία πορεία που συνδέει την ακαδημαϊκή έρευνα με πρακτικές εφαρμογές στην ιατρική.

Την σπουδαία είδηση δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο επίσης διακεκριμένος επιστήμονας της ομογένειας Δρ Σίμος Συμεωνίδης Managing Partner, CEO and CIO of Kos Biotechnology Partners (KBP)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Η Ελληνίδα καθηγήτρια υπηρετεί ως Robert and Margaret Hariri Professor of Biomedical Engineering στο Columbia University, ενώ είναι επίσης καθηγήτρια Ακτινολογίας και Νευροχειρουργικής. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών υπερήχων για την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των ιστών, τη στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων και τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Με απλά λόγια, η δουλειά της βρίσκεται στην καρδιά μιας νέας ιατρικής προσέγγισης: θεραπείες λιγότερο επεμβατικές, περισσότερο στοχευμένες και τεχνολογικά ακριβέστερες. Οι υπέρηχοι, στο πεδίο που υπηρετεί η Κονοφάγου, δεν είναι απλώς ένα διαγνωστικό εργαλείο. Γίνονται μέσο θεραπείας, παρέμβασης και μεταφοράς φαρμάκων σε σημεία του οργανισμού όπου μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

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Η ίδια είναι ιδρύτρια της βιοτεχνολογικής εταιρείας Delsona Therapeutics, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία των εστιασμένων υπερήχων για νευρολογικές και ογκολογικές εφαρμογές. Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει συνδεθεί με το άνοιγμα νέων δρόμων στη στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων στον εγκέφαλο, στην αντιμετώπιση νόσων όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον, αλλά και σε εφαρμογές για τον καρκίνο και την καρδιαγγειακή διάγνωση.

Το βιογραφικό της αποτυπώνει μια πορεία με έντονο διεθνές αποτύπωμα. Η Ελίζα Κονοφάγου σπούδασε Χημική Φυσική στο Sorbonne University, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοϊατρική Μηχανική στο Imperial College London και απέκτησε διδακτορικό στη Βιοϊατρική Μηχανική από το University of Houston. Στη συνέχεια ανέπτυξε την ακαδημαϊκή και ερευνητική της πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο το Columbia University.

Το 2021 εξελέγη μέλος της National Academy of Medicine, μίας από τις σημαντικότερες ακαδημίες των ΗΠΑ στον χώρο της ιατρικής και των επιστημών υγείας. Είναι επίσης Fellow της Acoustical Society of America και του American Institute for Medical and Biological Engineering, ενώ έχει τιμηθεί με το NSF CAREER Award, μία από τις σημαντικές διακρίσεις για νέους ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η νέα της εκλογή στην National Academy of Inventors έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την επιστημονική αριστεία, αλλά και την ικανότητα μιας ερευνήτριας να μετατρέπει τη γνώση σε εφεύρεση, την εφεύρεση σε τεχνολογία και την τεχνολογία σε πιθανό θεραπευτικό εργαλείο. Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη διάκριση: αναγνωρίζει την επιστήμη που δεν μένει στο εργαστήριο, αλλά διεκδικεί εφαρμογή στην πραγματική ζωή.

Η National Academy of Inventors ιδρύθηκε το 2010 με στόχο να αναγνωρίζει και να ενθαρρύνει εφευρέτες με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, να ενισχύει την ορατότητα της ακαδημαϊκής τεχνολογίας και να προβάλλει τον ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας και της καινοτομίας στην κοινωνία. Το πρόγραμμα Fellows της Ακαδημίας αριθμεί περισσότερα από 2.200 μέλη διεθνώς, τα οποία εκπροσωπούν πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εταιρείες.

Το Columbia University, όπου διδάσκει και ερευνά η Ελίζα Κονοφάγου, είναι ένα από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1754 ως King’s College με βασιλικό χάρτη του Γεωργίου Β΄ της Μεγάλης Βρετανίας και αποτελεί σήμερα ιδιωτικό ερευνητικό πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη, μέλος της Ivy League. Το πανεπιστήμιο έχει συνδέσει το όνομά του με την παραγωγή γνώσης, την έρευνα αιχμής και τη δημόσια προσφορά, ενώ το ίδιο περιγράφει την αποστολή του ως εκπαίδευση νέων επιστημόνων, καλλιτεχνών και ηγετών μέσα από πνευματική αυστηρότητα, ανοιχτή έρευνα και δέσμευση στο δημόσιο καλό.

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Σε αυτό το περιβάλλον, η Κονοφάγου έχει οικοδομήσει ένα εργαστήριο και μία ερευνητική σχολή που κινούνται ανάμεσα στη μηχανική, την ιατρική, τη φυσική και τη βιοτεχνολογία. Είναι ακριβώς αυτό το διεπιστημονικό σημείο επαφής που κάνει το έργο της τόσο κρίσιμο: η τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, αλλά ως εργαλείο για πιο αποτελεσματικές, πιο στοχευμένες και λιγότερο τραυματικές θεραπείες.

Η διάκριση της Ελίζας Κονοφάγου δεν είναι μόνο προσωπική. Είναι και μια υπενθύμιση της δύναμης της ελληνικής επιστημονικής διασποράς, η οποία συχνά πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Στην περίπτωσή της, η ελληνική ταυτότητα συναντά την αμερικανική ακαδημαϊκή έρευνα και τη διεθνή βιοϊατρική καινοτομία.

Και αυτό κάνει την είδηση ακόμη πιο ουσιαστική: δεν πρόκειται απλώς για μία τιμητική εκλογή. Πρόκειται για την αναγνώριση μιας επιστήμονα που εργάζεται πάνω σε τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται σοβαρές ασθένειες.

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Η Ελίζα Κονοφάγου ανήκει πλέον και τυπικά στους κορυφαίους εφευρέτες που αναγνωρίζει η National Academy of Inventors. Ουσιαστικά, όμως, η πορεία της είχε ήδη δείξει ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας επιστήμης που δεν αρκείται να εξηγεί τον κόσμο. Προσπαθεί να τον θεραπεύσει.

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