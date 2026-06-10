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Για πολλά χρόνια, η συνθετική βιολογία προωθήθηκε ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα επιστημονικά πεδία: μια τεχνολογία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θεραπείες για ασθένειες που σήμερα θεωρούνται ανίατες, να δημιουργήσει νέους τρόπους αποθήκευσης δεδομένων και να ανοίξει τον δρόμο για καινοτόμα υλικά με σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή.

Ωστόσο, μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων προειδοποιεί πλέον ότι μία από τις πιο φιλόδοξες κατευθύνσεις αυτής της έρευνας ενδέχεται να αποτελέσει έναν άνευ προηγουμένου κίνδυνο για ολόκληρη τη βιόσφαιρα.

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Στις 12 Δεκεμβρίου 2024, 38 διακεκριμένοι επιστήμονες από διάφορες χώρες -ανάμεσά τους μέλη εθνικών ακαδημιών επιστημών και δύο κάτοχοι βραβείου Νόμπελ- δημοσίευσαν κοινή έκκληση ζητώντας να σταματήσει η ανάπτυξη μιας νέας μορφής συνθετικής ζωής, γνωστής ως «mirror life» ή «κατοπτρική ζωή». Παράλληλα παρουσίασαν μια αναλυτική τεχνική έκθεση 299 σελίδων, περιγράφοντας ένα ενδεχόμενο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε να ανήκει αποκλειστικά στην επιστημονική φαντασία.

Δύο μόρια με την ίδια χημική σύσταση – Όπως το δεξί και το αριστερό μας χέρι

Η κατοπτρική ζωή δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί. Παρ’ όλα αυτά, επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στη συνθετική βιολογία εκτιμούν ότι οι απαραίτητες τεχνολογίες θα μπορούσαν να υπάρξουν μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται η ανησυχία: ένας τέτοιος οργανισμός θα μπορούσε να παρακάμπτει βασικούς αμυντικούς μηχανισμούς που η ζωή στη Γη έχει αναπτύξει μέσα από δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης.

Η ανησυχία βασίζεται σε μια θεμελιώδη χημική ιδιότητα που ονομάζεται χειρομορφία (chirality). Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο δύο μόρια έχουν ακριβώς την ίδια χημική σύσταση αλλά διαφορετική χωρική διάταξη, λειτουργώντας ως κατοπτρικά είδωλα το ένα του άλλου, όπως συμβαίνει με το αριστερό και το δεξί χέρι.

Η επιστημονική κατανόηση αυτού του φαινομένου ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ο Λουί Παστέρ παρατήρησε ότι κάποιοι κρύσταλλοι τρυγικού οξέος εμφανίζονταν σε δύο κατοπτρικές μορφές. Η ανακάλυψη αυτή άλλαξε ριζικά τη βιολογία, αποκαλύπτοντας ότι η ζωή δεν αξιοποιεί όλες τις δυνατές μοριακές διαμορφώσεις αλλά επιλέγει συγκεκριμένες.

Σήμερα είναι γνωστό ότι σχεδόν κάθε μορφή ζωής στη Γη βασίζεται στα ίδια χειρόμορφα δομικά στοιχεία. Το DNA και το RNA χρησιμοποιούν δεξιόστροφα σάκχαρα, ενώ οι πρωτεΐνες αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αριστερόστροφα αμινοξέα. Αυτή η κοινή μοριακή «γλώσσα» επιτρέπει στις βιολογικές λειτουργίες να λειτουργούν με ακρίβεια, σαν σύστημα κλειδιού και κλειδαριάς.

Οι ερευνητές της κατοπτρικής βιολογίας έθεσαν το ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν η φύση είχε επιλέξει την αντίθετη μοριακή κατεύθυνση; Αντί για τις γνωστές βιολογικές δομές, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οργανισμοί και μόρια βασισμένα εξ ολοκλήρου στην αντίστροφη χειρομορφία.

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Η προοπτική αυτή προκάλεσε μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες κατηγορίες φαρμάκων και προηγμένων βιοϋλικών. Τα κατοπτρικά μόρια έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: επειδή τα ένζυμα του ανθρώπινου σώματος δυσκολεύονται να τα αναγνωρίσουν, μπορούν να παραμένουν δραστικά για περισσότερο χρόνο. Αυτό δημιούργησε προσδοκίες για πιο αποτελεσματικές θεραπείες απέναντι στον καρκίνο, τις φλεγμονώδεις παθήσεις και άλλα σοβαρά νοσήματα.

Όμως, οι ίδιες ιδιότητες που κάνουν αυτά τα μόρια ελκυστικά για την ιατρική έρευνα άρχισαν να προκαλούν έντονο προβληματισμό όταν τέθηκε το επόμενο βήμα: η δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού κατοπτρικού οργανισμού.

«Μιλάμε για την αποσυναρμολόγηση της ίδιας της δομής του κόσμου»

Ο Τζον Γκλας από το Ινστιτούτο J. Craig Venter, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους ερευνητές της συνθετικής βιολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρεί ότι το ζήτημα δεν είναι καθόλου υποθετικό. Όπως δήλωσε, «η απόλυτη βιολογική απομόνωση δεν υπάρχει».

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Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, ένας κατοπτρικός μικροοργανισμός θα μπορούσε να είναι ουσιαστικά αόρατος για το ανοσοποιητικό σύστημα ανθρώπων, ζώων και φυτών. Οι μηχανισμοί που εξελίχθηκαν ώστε να αναγνωρίζουν βακτήρια, ιούς και άλλα παθογόνα ενδέχεται να μην μπορούν να εντοπίσουν μια μορφή ζωής με αντίστροφη μοριακή δομή.

Ο ερευνητής Αριέλ Λίντνερ περιέγραψε το ζήτημα με μια χαρακτηριστική παρομοίωση: «Τα ζωντανά συστήματα γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν εισβολείς, όχι όμως εξωγήινους εισβολείς. Η κατοπτρική ζωή μοιάζει με έναν τέτοιο εισβολέα».

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται μόνο στον άνθρωπο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι φυσικοί εχθροί των βακτηρίων -όπως οι βακτηριοφάγοι ιοί, τα πλαγκτονικά είδη και άλλοι μικροοργανισμοί- πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ή να περιορίσουν κατοπτρικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής στο περιβάλλον, αυτοί οι οργανισμοί θα μπορούσαν θεωρητικά να πολλαπλασιάζονται χωρίς ουσιαστικούς βιολογικούς περιορισμούς.

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Ορισμένοι ερευνητές εκφράζουν φόβους ότι, με την πάροδο του χρόνου, τέτοιοι μικροοργανισμοί θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε εδάφη, ωκεανούς και οικοσυστήματα, επηρεάζοντας τη γεωργική παραγωγή και διαταράσσοντας τις τροφικές αλυσίδες. Ακόμη πιο ανησυχητικό θεωρείται το ενδεχόμενο να αναπτύσσονται μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς χωρίς να προκαλούν άμεση τοξικότητα, αλλά καταναλώνοντας χώρο και διαθέσιμους πόρους.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν ήδη κινητοποιήσει διεθνείς φορείς. Ο Επιστημονικός Συμβουλευτικός Πίνακας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ έχει ζητήσει να καθοριστούν σαφείς «κόκκινες γραμμές», ενώ η UNESCO έχει ταχθεί υπέρ μιας παγκόσμιας προληπτικής αναστολής τέτοιων ερευνών.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι την ίδια εκτίμηση κινδύνου. Ο βιοχημικός Άντριου Έλινγκτον από το Πανεπιστήμιο του Τέξας θεωρεί ότι οι φόβοι ενδέχεται να είναι υπερβολικοί. Κατά την άποψή του, ένας κατοπτρικός οργανισμός θα έπρεπε να επιβιώσει και να ανταγωνιστεί σε ένα περιβάλλον που δεν είναι φτιαγμένο για αυτόν, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο.

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Άλλοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μια πρόωρη απαγόρευση θα μπορούσε να στερήσει από την ανθρωπότητα σημαντικές ανακαλύψεις. Υπενθυμίζουν ότι και άλλες τεχνολογίες, όπως το τρανζίστορ ή η γενετική μηχανική, αντιμετωπίστηκαν αρχικά με δυσπιστία πριν αλλάξουν ριζικά τον κόσμο.

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Συνεπώς, η συζήτηση έχει ξεπεράσει τα όρια μιας καθαρά τεχνικής διαφωνίας στη βιολογία. Αγγίζει βαθύτερα ερωτήματα για τα όρια της επιστημονικής εξερεύνησης, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το αν υπάρχουν μορφές γνώσης που ίσως δεν θα έπρεπε ποτέ να αποκτηθούν.

Η βιοηθικός Λόρι Ζόλοθ το συνόψισε με σχεδόν φιλοσοφική διάσταση: «Δεν μιλάμε απλώς για παρέμβαση στο DNA. Μιλάμε για την αποσυναρμολόγηση της ίδιας της δομής του κόσμου».

Με πληροφορίες από New Scientist, United Nations University

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