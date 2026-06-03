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Με τα μάθηματα των Αρχαίων Ελληνικών και τηςΒιολογίας συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων που ανήκουν στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και στην ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας αντίστοιχα.

Ενώ επίσης και με το μάθημα των Μαθηματικών για τους μαθητές που ανήκουν στην ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και στην ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

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Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να εξεταστούν σε ένα από τα βασικά μαθήματα του πεδίου τους, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του τα θέματα που τέθηκαν στους μαθητές στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Βιολογίας και των Μαθηματικών.

Δείτε παρακάτω τα θέματα που έπεσαν στα Αρχαία την Βιολογία και τα Μαθηματικά :

Σημειώνεται ότι τα επόμενα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στα ΓΕΛ είναι τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.