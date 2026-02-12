Η χήρα του Mικέλε Φερέρο, Mαρία Φράνκα Φερέρο, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη (12/2).

Τον Δεκέμβριο ορίστηκε επίτιμη πρόεδρος ισόβια του ομίλου Ferrero, τον οποίο διευθύνει ο γιος της Τζιοβάνι μετά το θάνατο του Mικέλε Φερέρο το 2015.

Advertisement

Advertisement

Le parole e i ricordi di Maria Franca Ferrero Fissolo: "La morte di Pietro mi fa ancora male, perdere un figlio è disumano" https://t.co/AIYNf6wuf6 — La voce di Alba (@lavocedialba) February 12, 2026

Ο Mικέλε Φερέρο ήταν γιος του Πιέτρο Φερέρο, ιδρυτή της ιταλικής σοκολατοποιίας και ζαχαρωδών προϊόντων, του οποίου τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν ανάμεσα τους οι Nutella, Kinder, Tic Tac και Ferrero Rocher.

Noi di JeanJacqueDiva siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa della signora

Maria Franca Fissolo in Ferrero. pic.twitter.com/A1rEnEHBZh — JeanJacqueDiva (@JeanJacqueDiva) February 12, 2026

Παρόλο που πάντα διατηρούσε ένα χαμηλό προφίλ, η Μαρία Φράνκα Φισόλο, έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της Ferrero, συμβάλλοντας στην εδραίωση των οικογενειακών και επιχειρηματικών αξιών που έκαναν τον όμιλο μια κορυφαία πολυεθνική εταιρεία στον τομέα των ζαχαρωδών προϊόντων και τη 2η μεγαλύτερη σοκολατοποιία στην Ευρώπη.

Ήταν η χήρα του Μικέλε Φερέρο (1925-2015), του επιχειρηματία που μετέτρεψε την οικογενειακή επιχείρηση σε έναν διεθνή τιτάνα, φέρνοντας προϊόντα όπως η Nutella στα τραπέζια σε περισσότερες από 170 χώρες στον κόσμο.

Morta a 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella. Ha custodito identità e valori dell'azienda https://t.co/wNTa64GzUM — Mirko Mugnani (@m_mugnani) February 12, 2026

Γεννημένη στο Σαβιλιάνο στις 21 Ιανουαρίου 1939 και μεγαλωμένη στο Λεβαλντίτζι, μετά το γυμνάσιο και το λύκειο, φοίτησε σε σχολή διερμηνείας. Το 1961, προσλήφθηκε στην Ferrero ως μεταφράστρια και διερμηνέας: εκεί γνώρισε τον Mικέλε Φερέρο. Αυτή η συνάντηση έμελε να καθορίσει την προσωπική της ζωή αλλά και την ιστορία της εταιρείας. Το 1962, παντρεύτηκαν. Ο γάμος τους σημαδεύτηκε από βαθιά θλίψη. Απέκτησαν δύο παιδιά τον Πιέτρο το 1963 και τον Τζιοβάνι το 1964. Ο Πιέτρο, ο απεβίωσε το 2011 λόγω ασθένειας ενώ βρισκόταν στη Νότια Αφρική. Ο Τζιοβάνι ηγείται πλέον του ομίλου, ο οποίος διαθέτει 36 εργοστάσια παραγωγής σε όλο τον κόσμο.

Μια διακριτική προσωπικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Mαρία Φράνκα Φερέρ παρακολούθησε από κοντά την διεθνή ανάπτυξη της Ferrero, διαφυλάσσοντας τις αξίες και την ταυτότητά της. Παράλληλα με την επιχειρηματική της δέσμευση, είχε επίσης ισχυρή δέσμευση σε κοινωνικά ζητήματα. Από το 1983, το Ίδρυμα Ferrero αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύνδεσης της εταιρείας με την κοινότητα: ένα πολιτιστικό και φιλανθρωπικό ίδρυμα του οποίου ήταν πρόεδρος, ενσαρκώνοντας ένα όραμα επιχειρηματικότητας ικανό να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη και την ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινότητα. Πάντα απέφευγε την κοινωνική ζωή, παρόλο που για χρόνια βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων της Ιταλίας.