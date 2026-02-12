Με την κατηγορία του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά εξακολούθηση βρίσκεται, η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετέβη στην 34η Ανακρίτρια, στο κτήριο 10 της Σχολής Ευελπίδων, ζητώντας προθεσμία για την απολογία της. Συνήγορος της κυρίας Καρρά είναι ο Θεόδωρος Μαντάς. Σημειώνεται πως βάσει της κατηγορίας που αντιμετωπίζει δεν αποκλείεται να αποφασιστεί ακόμη και η προσωρινή κράτησή της ή να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών η «Ν. Τ. ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έκανε γνωστό ότι «εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 41/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση της κληρονομιάς του Γεωργίου Τράγκα, με την οποία απορρίφθηκαν καθ’ ολοκληρίαν και ομόφωνα οι εφέσεις του πρώην συνεκτελεστή της διαθήκης IVO OTTAVIO FRANCENCON και της Μαρίας Καρρά».

«Με την απόφαση αυτή κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Γεώργιος Τράγκας υπήρξε εν ζωή κάτοικος Ελλάδας, ενώ παράλληλα παύθηκε ο πρώην συνεκτελεστής της διαθήκης, Ελβετός δικηγόρος IVO OTTAVIO FRANCENCON, στοιχειοθετώντας σε βάρος του το κακούργημα της απιστίας. Ειδικότερα, του καταλογίστηκαν άπιστες πληρωμές, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την κληρονομία και οι οποίες υπερέβαιναν το ποσό των 307.000 € και οι οποίες προσπόρισαν παράνομο όφελος στη Μαρία Καρρά.

Πλέον, μοναδικός εκτελεστής της διαθήκης είναι ο Έλληνας διακεκριμένος συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης, του οποίου αποκλειστική μέριμνα αποτελεί η διαφύλαξη των συμφερόντων της κληρονομίας και των κληρονόμων, καθώς και η κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να παύσουν οι υπέρογκες επιβαρύνσεις της κληρονομίας με προσαυξήσεις και η δέσμευση της περιουσίας από το Δημόσιο».