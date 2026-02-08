Στην αρμοδιότητα του οικονομικού εισαγγελέα αναμένεται να περάσει η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, σχετικά με πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσαν ως εταιρικά «οχήματα».

Η έρευνα ενεργοποιήθηκε έπειτα από εκτενές πόρισμα άνω των 60 σελίδων της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης προβλέπεται η εξέταση μαρτύρων, η αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου, καθώς και ο έλεγχος του πόθεν έσχες και των περιουσιακών δεδομένων τόσο του προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Τα πολιτικά κόμματα φαίνεται να τηρούν στάση αναμονής καθώς αναμένουν τα αποτελέσματα της ενδελεχούς έρευνας.

Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

Στο πόρισμα καταγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις, εκείνες της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως ελεγχόμενοι αναφέρονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρικά σχήματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, στον Γιάννη Παναγόπουλο αποδίδεται κεντρικός ρόλος λόγω της θέσης του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, ενώ φέρεται να είχε καθοριστική επιρροή στις διαδικασίες των σχετικών διαγωνισμών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εξετάστηκαν.

Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία

Σε περίπτωση που διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, το βάρος της έρευνας θα δοθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη διαδρομή των χρηματικών ποσών και στις τραπεζικές συναλλαγές της περιόδου 2020–2025.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να διακινήθηκε ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι διακινήθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, «χέρι με χέρι». Συνολικά, τα οφέλη για τους ελεγχόμενους υπολογίζονται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, θα τεθούν υπό έλεγχο οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων, καθώς και η απόκτηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε 7 συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ορισμένες από τις εταιρείες φέρονται να λειτούργησαν ως «οχήματα», γεγονός που εγείρει το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου με σκοπό την απόκρυψη της διαδρομής του χρήματος.

Η παραίτηση Στρατινάκη και οι τοποθετήσεις των εμπλεκομένων

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, γνωστοποίησε την απόφασή της να μη δεχθεί τη θέση της υποδιοικήτριας στη νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Σε δημόσια τοποθέτησή της έκανε λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή ή αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων που αφορούσαν προγράμματα κατάρτισης.

Παράλληλα, κάθε ποινική σύνδεση με την υπόθεση απορρίπτουν τόσο ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, όσο και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης. Ο τελευταίος φέρεται ως βασικός μέτοχος ετερόρρυθμης εταιρείας επικοινωνίας, ενώ από το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου ανεστάλη η συμβασιακή του σχέση με την ΕΡΤ, κατόπιν απόφασης του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης.

Σε δηλώσεις του, ο Ανδρέας Γεωργίου υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες της εταιρείας του «δεν σχετίζονται ούτε έχουν οποιαδήποτε συνάφεια με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης». Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κακούσης ανέφερε ότι όλες οι οικονομικές του συναλλαγές είναι «νόμιμες, απολύτως διαφανείς και πλήρως ελέγξιμες» και αφορούν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας.

