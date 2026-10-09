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Στο σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στρέφεται η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων με διάταξη του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και προβλέπει τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους, συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους.

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Στο μεταξύ, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε πιθανά περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να μην έχουν ακόμη εντοπιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής έχει αποστείλει έγγραφο στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο κατηγορούμενοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία, ενώ αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιείται μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών για τυχόν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία εντοπιστούν θα υπαχθούν επίσης σε καθεστώς δέσμευσης.

Πάντως, η Αρχή διερευνά την ενδεχόμενη τέλεση τεσσάρων αδικημάτων: κακουργηματικής απάτης, αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.