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Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να υποχωρεί σήμερα στα 91 δολάρια, ή κατά 1,6%, διανύοντας την τέταρτη εβδομάδα απωλειών, καθώς η αυξημένη παγκόσμια προσφορά και η μειωμένη ζήτηση έχει σημβάλει καθοριστικά στις μειώσεις αν και παραμένει ανοικτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Οι μεταφορές πετρελαίου συνεχίστηκαν μέσω του Περσικού Κόλπου, παρά τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

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Αισιόδοξη ήταν η ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα, του Διεθνούς Οργανισμούς Ενέργειας (IEA), που προέβλεψε παγκόσμιο πλεόνασμα προσφοράς περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το τελευταίο 3μηνο του 2026, ενώ και η Goldman Sachs εκτιμά ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες για υπερπροσφορά και το 2027, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών.

Το Ιράν ωστόσο, συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν, όπως μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει να στοχεύει αμερικανικές εγκαταστάσεις σε γειτονικές χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως παραμένει «σιωπηλός», αποφεύγοντας τις εμπρηστικές δηλώσεις που εκτινάσσσουν τις τιμές στην ενέργεια, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο ιράν μετά την Πρωτοχρονιά, εάν μέχρι τότε οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Πτώση της βενζίνης και στην Ελλάδα

Η τιμή της βενζίνης καταγράφει σημαντική αποκλιμάκωση και στην Ελλάδα όπου διαμορφώνεται σήμερα κατά μέσο όρο για την απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων στα 1,90€ έως 2,10 €/λίτρο σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Στην Αττική πάντως, οι τιμές ξεκινούν από το 1,80 € έως και 1,95 €/λίτρο, σαφώς μειωμένη από τις προηγούμες ημέρες και εβδομάδες με την τάση να πέσει περισσότερο τις επόμενες ημέρες, εάν δεν υπάρξουν γεωπολιτικές εντάσεις και φυσικά δηλώσες Τραμπ που πυρπολούν την αγορά.