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Σημαντική βουτιά στα 90 δολάρια το βαρέλι έκανε το πετρέλαιο μετά το ανοδικό ράλι των τελευταίων δέκα εβδομάδψν, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι «εξαιρετικά απίθανο» να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με τις αγορές να πιστεύουν ότι βρισκόμαστε κοντά σε διπλωματική διέξοδο από τον πόλεμο.

Οι Financial Times, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους ότι το Brent, κατέγραψε για πρώτη φορά πτώση έως και 7,9%, φτάνοντας στα 90,56 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Αυγούστου. Έκτοτε, η τιμή του Brent εκτινάχθηκε έως και τα 136,39 δολάρια το βαρέλι, με το Αμερικανικό να ξεπερνά και τα 103,40 δολάρια το βαρέλι.

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Μέσα στην ημέρα, οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν τις απώλειές τους, με το Brent να κλείνει με πτώση 5,9% στα 92,57 δολάρια το βαρέλι με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) να υποχώρησε κατά 4,4%, στα 86,85 δολάρια.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές και τις αυξανόμενες προσδοκίες για διπλωματική λύση, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία συνεχίζονται με τον κίνδυνο να μην έχει απομακρυνθεί για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Σύμφωνα με τους FT, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ επλήγη το Σάββατο (7/11) από άγνωστο βλήμα.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο αντικρουόμενες τάσεις: από τη μία πλευρά, τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων και, από την άλλη, τη συνεχιζόμενη απειλή για τις ενεργειακές μεταφορές στην περιοχή.