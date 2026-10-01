Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Παρά την ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών, η αγορά παραμένει ευάλωτη σε πιθανές διαταραχές της προσφοράς.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από ευρωπαϊκές χώρες την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των υψηλών τιμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη πραγματοποίησαν έκτακτες συνομιλίες για να διαμορφώσουν μια συντονισμένη στάση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

Η Ευρώπη επιδιώκει τον συντονισμό μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ενώ υπογραμμίζει πως επί του παρόντος δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην περιοχή.

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Νέα άνοδο κατέγραψαν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι πληροφορίες για ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της προσφοράς.

Στις 21:30 ώρα Ελλάδας, το Brent για τα συμβόλαια Δεκεμβρίου ενισχυόταν κατά 4,34%, στα 102,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε άνοδο 2,32%, στα 92,52 δολάρια. Η τιμή του Brent καταγράφεται και στα στοιχεία αγοράς της Wall Street Journal.

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Η άνοδος επιταχύνθηκε μετά τις πληροφορίες της Wall Street Journal ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, καθώς και επιπλέον πλοία του Σώματος Πεζοναυτών, στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η ανάπτυξη των δυνάμεων αναμένεται να προσθέσει στην περιοχή ακόμη 9.000 έως 10.000 στρατιωτικούς έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει στους συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναληφθούν τον Νοέμβριο τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πετρελαϊκές ροές από τον Κόλπο έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει την εικόνα στην πλευρά της προσφοράς. Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να παραμένει ευάλωτη σε νέα διαταραχή.

Αυξάνονται οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έφτασαν τον Σεπτέμβριο τα 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το Reuters αναφέρει ότι οι ροές έχουν παρουσιάσει σημαντική ανάκαμψη, χωρίς ωστόσο να έχουν επιστρέψει πλήρως στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Παρά την ανάκαμψη, οι εξαγωγές παραμένουν περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τον Φεβρουάριο. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα διαταραχή στην περιοχή θα μπορούσε να ασκήσει εκ νέου σημαντική πίεση στην αγορά πετρελαίου.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανέφερε τις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων από το κομβικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης.

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Το Reuters επισημαίνει ότι η επανέναρξη των φορτώσεων από το Γιανμπού αποτελεί ένδειξη βελτίωσης των πετρελαϊκών ροών από την περιοχή, καθώς η Σαουδική Αραβία μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερες ποσότητες προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Τι δείχνουν τα αμερικανικά αποθέματα

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 922.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά περίπου 700.000 βαρέλια, σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

Η εικόνα είναι διαφορετική στα αποθέματα των καυσίμων. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά 2,3 εκατ. βαρέλια.

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Η εξέλιξη αυτή προσθέτει πίεση στην αγορά των διυλισμένων προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες διαθέσιμες ποσότητες ντίζελ παραμένουν περιορισμένες. Το Reuters σημειώνει ότι οι ελλείψεις στα διυλισμένα προϊόντα συνεχίζονται, ενώ οι απώλειες από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν περαιτέρω την αγορά.

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Ευρώπη να ανοίξει τα αποθέματα ντίζελ

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον το ντίζελ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, παρότι ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως διαψεύσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο προετοιμαζόταν καθολική απαγόρευση διάρκειας 90 ημερών.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον ζητά από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ.

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«Είναι η στιγμή για μια συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, καθώς μπαίνουμε στην περίοδο της συγκομιδής και στην περίοδο αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης τον χειμώνα. Τώρα είναι η ώρα να διοχετευθεί περισσότερο ντίζελ στην αγορά και αυτό το ντίζελ είναι διαθέσιμο. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια θετικά νέα», δήλωσε σχετικά.

Το Reuters επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης τους, με το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ να βρίσκεται στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από την ΕΕ να αποδεσμεύσει 120 εκατ. βαρέλια ντίζελ μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% των σημερινών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και gasoil της ΕΕ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

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Η πίεση προς την Ευρώπη εντείνεται καθώς οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν την προηγούμενη εβδομάδα στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων ανά γαλόνι, ενώ τα αμερικανικά αποθέματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι τιμές στην Ευρώπη κινούνται επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

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Η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι δύο χώρες δεν έχουν τηρήσει πλήρως προηγούμενες δεσμεύσεις τους για την αποδέσμευση ποσοτήτων από τα αποθέματα πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων που διατηρούν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να εργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ακολουθούμε πολλαπλές οδούς για να ενισχύσουμε την προμήθεια διυλισμένων προϊόντων και να μειώσουμε τα κόστη για τους καταναλωτές» δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επαφές Ουάσινγκτον – Βρυξελλών

‘Οπως είχε γράψει και η HuffPost νωρίτερα σήμερα, στην Ευρώπη έχει ανοίξει η συζήτηση για την πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ από τα κράτη-μέλη, ενώ παράλληλα εξετάζονται τρόποι να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο αμερικανικού περιορισμού στις εξαγωγές.

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Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ίκον, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα.

Όπως εξήγησε, η Κομισιόν έχει ρόλο συντονισμού των κρατών-μελών σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων.

«Και σχετικά με τυχόν αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που ενδεχομένως ανακοινωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Η Κομισιόν, πάντως, διαμηνύει ότι αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην ΕΕ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο.

Η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Politico, επικαλούμενο τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανέφερε ότι έξι ευρωπαϊκές πλευρές Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν σε έκτακτες συνομιλίες για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν στις αμερικανικές πιέσεις.

Οι χώρες αυτές έχουν δεχθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιέσεις από την Ουάσινγκτον να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμφωνήθηκαν τρεις βασικές κατευθύνσεις: συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση, παραπομπή οποιασδήποτε απόφασης για αποδέσμευση αποθεμάτων στο επίπεδο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Το Reuters επιβεβαιώνει ότι η Κομισιόν, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ιρλανδία είχαν ήδη συνομιλίες την Πέμπτη για το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων, ενώ η ενεργειακή ομάδα της ΕΕ αναμένεται να συζητήσει περαιτέρω το ζήτημα.

Η αντιπαράθεση για τα αποθέματα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη έχει αυξήσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές αμερικανικού ντίζελ, ενώ οι διαταραχές στις ροές από τη Μέση Ανατολή, η παράταση της ρωσικής απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ και η απόφαση της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων αυξάνουν την πίεση στη διεθνή αγορά.

Με πληροφορίες από Βρυξέλλες, Wall Street Journal, Reuters