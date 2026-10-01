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Η απόφαση αφορούσε και τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ για την επίτευξη διπλωματικής διεξόδου στις σχέσεις των δύο χωρών δεν σημείωσαν πρόοδο.

Η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε τελικά με πτήση για τη Ντόχα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι εξελίξεις θα κριθούν σύντομα είτε μέσω συμφωνίας είτε με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

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Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απαίτησε τη Δευτέρα να εγκαταλείψει άμεσα τις ΗΠΑ η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς οι διαπραγματεύσεις είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και μια δεύτερη πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Axios.

Αν και οι Ιρανοί ήταν πιθανό να αναχωρήσουν σύντομα ούτως ή άλλως, η κίνηση του Ρούμπιο αποτέλεσε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική αποδοκιμασία και ανέδειξε τη βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών, εν μέσω άκαρπων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

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Οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ προσπάθησαν να επιτύχουν μια διπλωματική διέξοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά σημείωσαν ελάχιστη πρόοδο, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει.

Μεταξύ εκείνων που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη ήταν και ο Ιρανός ομόλογος του Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Ο Υπουργός Ρούμπιο έδιωξε την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε παραμείνει στη χώρα πέραν του δέοντος. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ολοκληρωθεί, οπότε είχε έρθει η ώρα να φύγουν», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Λευκός Οίκος εκτιμούσε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν αργότερα μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, αργά το απόγευμα κατέστη σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Στη συνέχεια, το βράδυ της Δευτέρας και κατόπιν εντολής του Ρούμπιο, η αμερικανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ ενημέρωσε την ιρανική αντιπροσωπεία ότι η ομάδα του Αραγτσί έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Αραγτσί, αναχώρησε για το αεροδρόμιο αρκετές ώρες αργότερα και επιβιβάστηκε σε πτήση από τη Νέα Υόρκη προς τη Ντόχα στις 1:20 π.μ. της Τρίτης.

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Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ απαίτησαν την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, αλλά διευκρίνισε ότι ο Αραγτσί ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας ούτως ή άλλως.

Οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ συνεχίζουν τις συνομιλίες και με τις δύο πλευρές σχετικά με την πρόταση συμβιβασμού που έχουν καταθέσει, σύμφωνα με πηγές από την περιοχή.

«Ίσως τους ανατινάξω», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να επιτύχει συμφωνία με ένα καθεστώς το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει «τρελό». «Ίσως τους ανατινάξω. Πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Είτε θα τους ανατινάξουμε είτε θα κάνουμε συμφωνία. Αλλά η ώρα πλησιάζει. Θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.»

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