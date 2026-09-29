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Το κείμενο προτρέπει τους Αμερικανούς να αντιταχθούν στους ξένους πολέμους και στην υποστήριξη προς το Ισραήλ, υποστηρίζοντας την ειρηνική συνύπαρξη των δύο κρατών.

Οι Φρουροί κατηγορούν τον Αμερικανό πρόεδρο για συστηματικά ψεύδη σχετικά με τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Χοσεΐν Μοχεμπί, αμφισβήτησε επίσης την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, η ισχύς και η επιρροή των οποίων έχουν διευρυνθεί αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδίωξαν πόλεμο με το Ιράν, κάλεσαν τους ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ να απορρίψουν πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να δεχθούν μια προσφορά ειρηνικής συνύπαρξης.

Αυτά διατυπώθηκαν σήμερα σε 25σέλιδη ανοικτή επιστολή που απευθύνεται στον αμερικανικό λαό, καλώντας τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να αντιτεθούν στην υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και σε ξένους πολέμους και επιχειρηματολογώντας πως το Ιράν και οι ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν αν η πολιτική των ΗΠΑ αλλάξει.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούν στην επιστολή τον Τραμπ ότι αποκρύπτει τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο θεωρείται, ιδιαίτερα από το Ισραήλ, υπαρξιακή απειλή, και την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού από την Τεχεράνη του πετρελαίου του Κόλπου.

«Συστηματικός ψεύτης ο Τραμπ – Το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων»

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών Χοσεΐν Μοχεμπί δήλωσε στους δημοσιογράφους πως δεν ελπίζει ότι η επιστολή θα επηρεάσει τη συμπεριφορά των ΗΠΑ περίπου πέντε εβδομάδες πριν από τις εκλογές, αλλά ότι οι ψηφοφόροι μπορεί να ακούσουν το μήνυμα.

“Ο αμερικανικός λαός δεν είναι ενημερωμένος για πολλές εξελίξεις. Πιστεύουμε ότι αν [οι Αμερικανοί] ήξεραν περισσότερα, θα σκέπτονταν διαφορετικά και θα έπαιρναν άλλες αποφάσεις”, είπε.

Ανάμεσα στους λόγους που επικαλέστηκε για να διεξαγάγει πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του οποίου πιέζεται από τους Δημοκρατικούς στις δημοσκοπήσεις, ήταν η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Την περασμένη εβδομάδα, είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι θα μπορούσε να “αφανίσει” την Ισλαμική Δημοκρατία αν επέλεγε να το κάνει.

“Ο εχθρός [οι ΗΠΑ] ξέρει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων”, είπε ο Μοχεμπί.

“Η εθνική ασφάλεια της Αμερικής και οι ζωές των στρατιωτών της εναποτίθενται σε κάποιον που δεν είναι μόνο συστηματικός ψεύτης αλλά και ένας απίστευτα άπληστος άνδρας του οποίου μοναδικό κίνητρο στη ζωή είναι η συσσώρευση μεγαλύτερου πλούτου”.

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Ο Μοχεμπί αμφισβήτησε επίσης τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι το Ιράν έχει χάσει εν πολλοίς το πλεονέκτημά του στο Στενό του Ορμούζ, εν μέρει επειδή ο στρατός των ΗΠΑ μπόρεσε να προστατεύσει ορισμένα από τα πετρελαιοφόρα που μετέφεραν πετρέλαιο από τον Κόλπο.

“Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί μπορεί, με υψηλό κόστος, σημαντικά προβλήματα και υψηλό ρίσκο να καταφέρουν να περάσει ένα μικρό πλοίο μέσω του Στενού του Ορμούζ υπό το κάλυμμα του σκοταδιού για να εξαγάγει, ας πούμε, 100 ή 200 βαρέλια πετρελαίου δεν σημαίνει ότι το στενό είναι ανοικτό”, είπε ο Μοχεμπί.

Σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ, που αναμένεται να φθάσουν σχεδόν τα δέκα εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, περίπου τη μισή ποσότητα του πετρελαίου που διερχόταν από το στενό πριν από τον πόλεμο.

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