Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ ενδέχεται να προκαλέσει τελικά αύξηση των τιμών των καυσίμων στην εσωτερική αγορά.

Παρά την πιθανή προσωρινή υποχώρηση των τιμών, η εξάντληση της αποθηκευτικής χωρητικότητας θα αναγκάσει τα διυλιστήρια να μειώσουν την παραγωγή τους.

Η μείωση της παραγωγής θα οδηγήσει σε ανατιμήσεις στη βενζίνη και θα μεταφέρει σημαντικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές καυσίμων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απαγόρευση θα αυξήσει τις τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη, δεδομένων των περιορισμένων στρατηγικών αποθεμάτων της περιοχής.

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Εάν η κυβέρνηση Τραμπ καταφύγει στην απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ρίξει τις τιμές των καυσίμων στην εσωτερική αγορά, θα μπορούσε να έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα αυξάνοντάς τες ακόμη περισσότερο, υποστηρίζει σε έκθεσή της η Goldman Sachs.

«Όσο υπάρχουν διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι, η βενζίνη στις ΗΠΑ μπορεί να φθηνύνει προσωρινά· όταν όμως οι αποθήκες γεμίσουν, η μείωση της παραγωγής στα διυλιστήρια θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων και να μεταφέρει την πίεση στις αγορές της Ευρώπης» υπογραμμίζει.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο επιμένει ότι θα στήριζε μια τέτοια απαγόρευση, καθώς η τιμή του ντίζελ είχε φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ στα 6,53 δολάρια το γαλόνι αυξημένη κατά 75% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή της Goldman Sachs Νταν Στράιβεν, όσο υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση του ντίζελ που δεν θα εξάγεται, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποχωρήσουν προσωρινά κατά περίπου 25 σεντς το γαλόνι.

Το περιθώριο αυτό, ωστόσο, δεν θα ήταν απεριόριστο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποθέματα ντίζελ θα μπορούσαν να εξαντλήσουν τη διαθέσιμη αποθηκευτική χωρητικότητα μέσα σε εννέα έως δέκα εβδομάδες — πιθανώς και νωρίτερα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η απαγόρευση θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ: κάθε εβδομάδα που θα παρέμενε σε ισχύ, οι τιμές λιανικής της βενζίνης στις ΗΠΑ θα αυξάνονταν κατά περίπου 30 σεντς το γαλόνι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman.

Ακριβό ντίζελ, ακριβή βενζίνη

Το ντίζελ, η βενζίνη και τα καύσιμα αεροσκαφών παράγονται σε μεγάλο βαθμό από κοινού. Έτσι, ο περιορισμός στην παραγωγή ντίζελ δεν θα έμενε απομονωμένος σε μία μόνο αγορά καυσίμου: θα μπορούσε να μειώσει ταυτόχρονα και την παραγωγή βενζίνης.

Παράλληλα, η συσσώρευση αδιάθετων αποθεμάτων ντίζελ θα πίεζε τα περιθώρια διύλισης. Καθώς θα γέμιζαν οι αποθήκες, τα διυλιστήρια θα είχαν ισχυρότερο κίνητρο να περιορίσουν την παραγωγή τους — εξέλιξη που θα περιόριζε περαιτέρω την προσφορά καυσίμων.

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Οι επιπτώσεις όμως μιας τέτοιας απόφασης θα έχει μεγαλύτρες επιπτώσεις στην Ευρώπη με την Goldman Sachs να υπολογίζει ότι κάθε εβδομάδα απαγόρευσης θα μπορούσε να αυξάνει την τιμή του ντίζελ στην Ευρώπη κατά λίγο λιγότερο από 2%. Η διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων στην περιοχή θα μπορούσε να απορροφήσει περίπου το ήμισυ της αύξησης.

Ακόμη και μετά την άρση της απαγόρευσης, οι αμερικανικές τιμές ντίζελ πιθανότατα θα συνέκλιναν ξανά με τις διεθνείς: θα ανέβαιναν στις ΗΠΑ και θα υποχωρούσαν στις υπόλοιπες αγορές. Οι τιμές εκτός ΗΠΑ, πάντως, θα παρέμεναν πιθανότατα υψηλότερες από εκείνες που θα είχαν διαμορφωθεί χωρίς την επιβολή του περιορισμού.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs θεωρούν «πολύ πιθανή» την επιβολή περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ. Για την αντιστάθμιση του γεωπολιτικού κινδύνου, προτείνουν θέσεις αγοράς σε ευρωπαϊκά συμβόλαια βενζίνης, καθώς η προσφορά στην περιοχή στενεύει.

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Επισημαίνουν, τέλος, ότι τα στρατηγικά αποθέματα βενζίνης της Ευρώπης είναι τέσσερις φορές μικρότερα από τα αποθέματα ντίζελ, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια παρέμβασης σε περίπτωση αναταράξεων.