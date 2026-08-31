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Η έκπτωση προ ΦΠΑ ανά λίτρο θα είναι 7,95 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης και 4,05 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης

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Με το μήνυμα ότι «σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, παραμένει δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή και παράλληλα στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προκειμένου να περιοριστούν οι παρενέργειες από τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τα προϊόντα διύλισης διεθνώς», συνοδεύει την επίσημη ανακοίνωση – επιβεβαίωση της παράτασης στην έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης η HELLENiQ ENERGY.

Παράγοντες της αγοράς είχαν κάνει την εκτίμηση ότι η εταιρεία, συνεπής στην απόφασή της να στηρίζει διαχρονικά την οικονομία και τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, επρόκειτο να παρατείνει την έκπτωση, καθώς η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι συνθήκες που συνέτρεχαν, όταν αυτή αποφασίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει (βλέπε πόλεμος σε Ιράν, Ουκρανία και διεθνής αναταραχή στις αγορές ενέργειας).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι:

«Η HELLENiQ ENERGY, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων, αποφάσισε να παρατείνει για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο την παροχή έκτακτης έκπτωσης προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας καυσίμων για τα βασικά καύσιμα κίνησης, την Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το Πετρέλαιο κίνησης.

Το μέτρο, που είχε εξαγγελθεί και εφαρμόστηκε από τις 14 Ιουλίου, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας και πιο συγκεκριμένα 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η έκτακτη έκπτωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια και θα ισχύει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η HELLENiQ ENERGY, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, παραμένει δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή και παράλληλα στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προκειμένου να περιοριστούν οι παρενέργειες από τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τα προϊόντα διύλισης διεθνώς.»

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ανάλογη απόφαση είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ανακοινώσει και το δεύτερο διϋλιστήριο της χώρας, η Motor Oil, όπως άλλωστε είχε πράξει και στις αρχές του καλοκαιριού, σε συνεννόηση και με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.