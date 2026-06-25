Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η HELLENiQ ENERGY ολοκλήρωσε επιτυχώς το στρατηγικό πρόγραμμα Vision 2025, μετασχηματιζόμενη σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο με ισχυρή παρουσία στη διύλιση, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές.

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο όμιλος πέτυχε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ, διατηρώντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία και διανέμοντας σημαντικά μερίσματα στους μετόχους του.

Ενόψει της επόμενης δεκαετίας, η εταιρεία θέτει σε εφαρμογή τη στρατηγική Vision 2030+, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των δύο βασικών πυλώνων δραστηριότητάς της και στην περαιτέρω διεθνή επέκταση.

Ο όμιλος προσβλέπει σε αναβάθμιση της κερδοφορίας του μέσω της λειτουργικής αριστείας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης ευκαιριών στην ενεργειακή αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η HELLENiQ ENERGY ολοκλήρωσε το στρατηγικό πρόγραμμα Vision 2025 έχοντας μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο, πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο με ισχυρή παρουσία σε όλο το ενεργειακό φάσμα, από τη διύλιση και την εμπορία καυσίμων έως την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η πορεία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο ασταθείς περιόδους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας, διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξανόμενο κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης. Παράλληλα, η υγειονομική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2020, αποτέλεσε μια σύνθετη πρόκληση με πολλές διαχειριστικές απαιτήσεις. H Εταιρεία κατάφερε να κρατήσει την εφοδιαστική αλυσίδα σε λειτουργία, ακόμη και με ζημιές καθώς η μείωση της συνολικής ζήτησης έφτασε μέχρι και στο 90%.

Advertisement

Advertisement

Παρά τις προκλήσεις, η HELLENiQ ENERGY όχι μόνο διατήρησε την ανταγωνιστικότητά της, αλλά πέτυχε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, με σημαντικές επενδύσεις και ουσιαστική ενίσχυση της αναπτυξιακής της δυναμικής.

Ισχυρές επιδόσεις σε ένα περιβάλλον διαρκών κρίσεων

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, με συγκρίσιμα EBΙTDA €1,13 δισ., καθαρά κέρδη €503 εκατ.. Οι επενδύσεις κατέγραψαν ιστορικό υψηλό φτάνοντας στα €757 εκατ. και υλοποιήθηκαν μέσω αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, χωρίς να απαιτηθεί άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους.

Παράλληλα, η εταιρεία διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της αγοράς, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητές της. Η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 15 και στους 15,6 εκατ. τόνους αντίστοιχα, στο σύνολο του έτους.

€2,4 δισ. επενδύσεις και μετασχηματισμός σε έναν καθετοποιημένο ενεργειακό Όμιλο

Η τελευταία πενταετία αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξέλιξη της HELLENiQ ENERGY. Ο Όμιλος επένδυσε συνολικά €2,4 δισ., εκ των οποίων το 50% κατευθύνθηκε στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, επενδύσεις για τις οποίες αντλήθηκαν, κατά κύριο λόγο, κεφάλαια από την κερδοφορία της εταιρείας, καθώς και από την πώληση μη ελεγχόμενων δραστηριοτήτων (ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΠΑ Εμπορίας).

Advertisement

Με τις συνεχείς επενδύσεις στη Διύλιση και δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί έργα εκσυγχρονισμού, ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Μειώνει την εξάρτηση της κερδοφορίας από τα διεθνή περιθώρια, με αριστοποίηση λειτουργίας, υψηλή παραγωγικότητα και αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων. Την ίδια ώρα, διαφοροποιεί τις πηγές τροφοδοσίας και εκμεταλλεύεται ευκαιρίες στη διεθνή αγορά αργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία διετία προμηθεύτηκε και επεξεργάστηκε πάνω από 25 διαφορετικούς τύπους αργών, επιτυγχάνοντας άμεση προσαρμογή μείγματος αργού και παραγωγής προϊόντων στις εκάστοτε κρίσεις της αγοράς.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μετασχηματισμού Vision 2025, η HELLENiQ ENERGY δημιούργησε έναν δεύτερο ισχυρό πυλώνα δραστηριοτήτων στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, ανέπτυξε σημαντικό χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπου από μόλις 27 MW το 2021 έχει φτάσει στα 0.6 GW σε λειτουργία, ενώ εκσυγχρόνισε το μοντέλο διακυβέρνησής της, προχώρησε σε πλήρη εταιρικό μετασχηματισμό και ενίσχυσε σημαντικά την εξωστρέφειά της.

Υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους

Advertisement

Ταυτόχρονα, η δημιουργία αξίας για τους μετόχους υπήρξε εντυπωσιακή. Από το 2019 έως το 2025 η HELLENiQ ENERGY διένειμε συνολικά €1,3 δισ. σε μερίσματα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της χρηματιστηριακής της αξίας κατά την έναρξη της περιόδου. Η μέση ετήσια μερισματική απόδοση στο διάστημα αυτό, ξεπέρασε το 8%, συγκαταλέγοντας τη μετοχή στις πλέον ελκυστικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ μόνο για τη χρήση 2025 η προτεινόμενη διανομή ανέρχεται σε €183 εκατ. ή €0,60 ανά μετοχή.

Παράλληλα, η επενδυτική βάση του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά. Η ιδιωτική τοποθέτηση του 2023 διεύρυνε τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και σχεδόν τετραπλασίασε τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της μετοχής, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τη διεθνή επενδυτική αναγνώριση της εταιρείας. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών, από τα € 0,9 εκατ. προ της τοποθέτησης, έφτασε το 2026 στα € 3,3 εκατ..

Ανά κατηγορία επενδυτών, σε χαρτοφυλάκια ξένων θεσμικών ανήκει πλέον το 10,4% των μετοχών, από μόλις 3,3% πριν το placement το 2023. Οι εγχώριοι θεσμικοί κατέχουν το 6,2% των μετοχών από 5,3% νωρίτερα, ενώ σε ιδιώτες επενδυτές αύξησαν το μερίδιο τους κατά 3,1%, αποκτώντας το 11,9% των μετοχών (στοιχεία 19ης Ιουνίου 2026).

Advertisement

Πρωταγωνιστής σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η HELLENiQ ENERGY κατέγραψε λειτουργική αποδοτικότητα και βελτιωμένα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς:

Διατήρησε κορυφαίες επιδόσεις στη διύλιση, με παραγωγή 15 εκατ. τόνων το 2025 και σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παρά τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας για τρεις μήνες στα πλαίσια προγραμματισμένης συντήρησης.

και σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παρά τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας για τρεις μήνες στα πλαίσια προγραμματισμένης συντήρησης. Μείωσε δραστικά τις εκπομπές CO₂ και των κυριότερων άλλων ρύπων , από 17% έως και 43% σε σχέση με το 2019.

, από 17% έως και 43% σε σχέση με το 2019. Ενίσχυσε τον εξαγωγικό της ρόλο, με περισσότερους από 8 εκατ. τόνους εξαγωγών το 2025, που αντιστοιχούν στο 9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.

Διατήρησε ηγετική θέση στην ελληνική αγορά καυσίμων με μερίδιο άνω του 33% στη λιανική, περισσότερα από 500.000 μέλη στα ψηφιακά προγράμματα πιστότητας και EBITDA €71 εκατ. στην εγχώρια εμπορία.

στη λιανική, περισσότερα από 500.000 μέλη στα ψηφιακά προγράμματα πιστότητας και EBITDA €71 εκατ. στην εγχώρια εμπορία. Κατέγραψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία στη διεθνή εμπορία καυσίμων, με EBITDA €89 εκατ., περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου με 336 πρατήρια σε πέντε χώρες

Επανεκκίνησε τον αγωγό VARDAX μετά από 13 χρόνια, ο οποίος δίνει νέες προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά των Βαλκανίων.

ο οποίος δίνει νέες προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά των Βαλκανίων. Εγκαινίασε στην Ελβετία τη λειτουργία της HELLENiQ Petroleum Trading , η οποία πρόσφερε εναλλακτικές λύσεις και ευελιξία στον εφοδιασμό των διυλιστηρίων κατά την πρόσφατη κρίση στον Περσικό.

, η οποία πρόσφερε εναλλακτικές λύσεις και ευελιξία στον εφοδιασμό των διυλιστηρίων κατά την πρόσφατη κρίση στον Περσικό. Πρόσφερε εναλλακτικές λύσεις και ευελιξία στον εφοδιασμό των διυλιστηρίων.

Ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων μέσω σημαντικών στρατηγικών συνεργασιών με τις Chevron και ExxonMobil που την εμπιστεύτηκαν για την αξιοπιστία της , καθιστώντας την Ελλάδα επίκεντρο σημαντικών διεθνών ενεργειακών επενδύσεων.

που την εμπιστεύτηκαν για την αξιοπιστία της καθιστώντας την Ελλάδα επίκεντρο σημαντικών διεθνών ενεργειακών επενδύσεων. Ολοκλήρωσε την εξαγορά και ενσωμάτωση της Enerwave, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη ενεργειακή πλατφόρμα με 341.000 πελάτες, 13 TWh χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου και 2,9 TWh ηλεκτροπαραγωγής, με τα EBITDA να αυξάνονται στα €54 εκατ. Η νέα καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αναδεικνύεται σε νέο σημαντικό πυλώνα κερδοφορίας , με τα προσαρμοσμένα Συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται στα €100 εκατ..

δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη ενεργειακή πλατφόρμα με 341.000 πελάτες, 13 TWh χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου και 2,9 TWh ηλεκτροπαραγωγής, με τα EBITDA να αυξάνονται στα €54 εκατ. Η νέα , με τα προσαρμοσμένα Συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται στα €100 εκατ.. Ανέπτυξε ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στην περιοχή, με 1,5 GW έργων σε λειτουργία, κατασκευή ή έτοιμων προς υλοποίηση, επενδύσεις ύψους €800 εκατ. έως σήμερα, υψηλή κερδοφορία και παρουσία σε πέντε (5) χώρες, μέσω ενός ισορροπημένου μείγματος αιολικών, φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης.

επενδύσεις ύψους €800 εκατ. έως σήμερα, υψηλή κερδοφορία και παρουσία σε πέντε (5) χώρες, μέσω ενός ισορροπημένου μείγματος αιολικών, φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY διέθεσε το 2025 περισσότερα από €15 εκατ. για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, από τις οποίες υπολογίζεται πως ωφελήθηκαν περισσότεροι από 3 εκατ. άνθρωποι σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η ολοκλήρωση του Vision 2025 σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου μετασχηματισμού και την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης. Η HELLENiQ ENERGY εισέρχεται στην επόμενη δεκαετία με δύο ισχυρούς πυλώνες δραστηριοτήτων – Υδρογονάνθρακες και Ηλεκτρισμό & Φυσικό Αέριο – και με στόχο τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας.

Advertisement

Στρατηγική Vision 2030+: Ο επόμενος κύκλος ανάπτυξης

Advertisement

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανάπτυξης, Vision 2030+, η HELLENiQ ENERGY αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της παρουσία της και στους δύο (2) βασικούς πυλώνες που έχει αναπτύξει. Στο πλαίσιο αυτό,σχεδιάζει:

νέες επενδύσεις για αύξηση της παραγωγής από την κύρια δραστηριότητα σε διύλιση – εμπορία – πετροχημικά, παράλληλα με την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου

επέκταση των δραστηριοτήτων στη διεθνή εμπορία αργού (trading)

αναζήτηση ευκαιριών σε Ε&Π Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο

περαιτέρω ανάπτυξη σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αποθήκευση, με γεωγραφική διασπορά έργων

δημιουργία ενοποιημένης πλατφόρμας ενέργειας και αξιοποίηση συνεργειών σε όλο το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργικής αριστείας.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, που ηγείται του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης του Ομίλου από το 2019, τα επόμενα χρόνια η HELLENiQ ENERGY μπορεί να οδηγηθεί σε ένα νέο επίπεδο κερδοφορίας, με συγκρίσιμα EBITDA €1,5 δισ., επιβεβαιώνοντας ότι ο μετασχηματισμός των τελευταίων ετών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής.

Advertisement