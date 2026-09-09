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Την τρομακτική άνοδο της τιμής της βενζίνης σχολίασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου μετά την εκτόξευση του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα φτάσουν στιγμές μέσα στο Χειμώνα που θα λέμε όταν η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, να πάμε να βάλουμε».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ υποστήριξε ότι «οι τιμές αυτές δεν είναι σύνηθεις ούτε και συμβατές με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της Κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν, έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλο αυτό δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη».

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«Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό»

Την εκτίμησή του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό απ’ ότι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, εξέφρασε ο κ. Παπαγεωργίου. Ενώ σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, “εάν υπάρξει παρέμβαση δυναμική από την Κυβέρνηση. Γι’ αυτό κάνει εκκίνηση στις 15 Οκτωβρίου, γιατί τότε μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η Κυβέρνηση και δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τα τζάκια”.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής “ένας λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά στα ενεργειακά προϊόντα είναι το φυσικό αέριο. Διότι είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με τις πολιτικές για καθαρότερο περιβάλλον και οδήγησαν στο να απομονώσουμε όλες τις άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες ήταν ρυπογόνες για το περιβάλλον και να εξαρτόμαστε αποκλειστικά από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι η ναυαρχίδα των αρνητικών εξελίξεων στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο ρεύμα και στο ξύλο”.