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Ραγδαία είναι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά την «αποτυχία» των διπλωματικών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν με το Brent να έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων.

Η πορεία αυτή αναμένεται σύντομα να περάσει και στην ελληνική αγορά, με την τιμή της βενζίνης να φλερτάρει και πάλι με τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αττική ενώ σε νησιωτικές και απομακρυσμένς περιοχές έφτασε τα 2,50 ευρώ το λίτρο.

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Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, το ντίζελ διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ελαφρώς υψηλότερα από την αμόλυβδη, που βρίσκεται στα 2,011 ευρώ, σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές, με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στην κορυφή, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου κόστους μεταφοράς και λειτουργίας.

Η εικόνα στη χονδρική αγορά δεν προμηνύει άμεση αποκλιμάκωση, καθώς τα διυλιστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η διυλιστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ ανέρχεται σήμερα σε 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης του ντίζελ, ενώ μέχρι το τέλος Αυγούστου ισχύει η συμφωνία με τα διυλιστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ο ίδιος τόνισε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί παράταση των μέτρων.