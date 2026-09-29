Μέλη της αδελφότητας «Chi Phi» του Πανεπιστημίου Cornell (εδώ διακρίνεται ο κοιτώνας) κατηγορήθηκαν για ομαδικό βιασμό μιας πρώην φοιτήτριας, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε το θύμα, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως «Jane Doe».

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της έρευνας για καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης κατά φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Cornell το 2024.

Η υπόθεση επανεξετάζεται μετά την κατάθεση αστικής αγωγής, η οποία περιλαμβάνει νέα στοιχεία, όπως μηνύματα στο Snapchat, στρεφόμενη κατά του πανεπιστημίου και μελών της αδελφότητας Chi Phi.

Η υπόθεση θα παρουσιαστεί πλέον σε Μεγάλο Σώμα Ενόρκων για να κριθεί αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις άσκησης ποινικών διώξεων.

Ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, το Πανεπιστήμιο Cornell υποστηρίζει ότι έχει ήδη επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων αποβολών, μετά από εσωτερική έρευνα που προηγήθηκε της νέας δικαστικής διαδικασίας.

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Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που ταλανίζει ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών επιστρέφει πλέον και στο πεδίο της ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins της Νέας Υόρκης, Matthew Van Houten, ανακοίνωσε ότι ξανανοίγει την έρευνα για τις καταγγελίες πρώην φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Cornell, η οποία υποστηρίζει ότι τον Οκτώβριο του 2024 ναρκώθηκε και υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στο σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi.

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Η γυναίκα, που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe για την προστασία της ταυτότητάς της, ήταν τότε 20 ετών.

Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση μετά την αγωγή 101 σελίδων που κατατέθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Στρέφεται, μεταξύ άλλων, κατά του Cornell, οργανώσεων της Chi Phi, οργανώσεων της αδελφότητας Tri Delta, ενός μπαρ της Ιθάκα και επτά τότε μελών της Chi Phi. Η ενάγουσα ζητεί αποζημιώσεις και δίκη ενώπιον ενόρκων.

Η νύχτα της 19ης Οκτωβρίου 2024

Σύμφωνα αποκλειστικά με όσα υποστηρίζει η αγωγή, η βραδιά της 19ης Οκτωβρίου 2024 ξεκίνησε στο σπίτι της Tri Delta, όπου η 20χρονη κατανάλωσε αλκοόλ, και συνεχίστηκε σε εκδήλωση στο Moonies Bar & Nightclub.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ήταν εμφανώς μεθυσμένη και ότι, μολονότι είχε επισημανθεί στα χέρια της πως ήταν κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ, της σερβιρίστηκαν ποτά. Το Moonies αρνείται κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό και δηλώνει ότι οι μπάρμαν σέρβιραν μόνο πελάτες με το προβλεπόμενο βραχιολάκι που πιστοποιούσε ότι ήταν άνω των 21 ετών.

Περίπου στις 11 το βράδυ, σύμφωνα με την αγωγή, η νεαρή έφυγε από το Moonies, πέρασε από το Lot 10 και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι της Chi Phi, στην οδό 107 Edgemoor Lane, για να συναντήσει έναν φίλο της.

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Εκεί αρχίζει, σύμφωνα πάντα με τη δική της εκδοχή στην αγωγή, η δραματική συνέχεια.

Οι καταγγελίες για κεταμίνη και σεξουαλικές επιθέσεις

Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι δύο μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να εισπνεύσει από τη μύτη μια λευκή σκόνη, η οποία της παρουσιάστηκε ως κεταμίνη. Αναφέρει επίσης χρήση μαριχουάνας και κατανάλωση ισχυρού αλκοολούχου ποτού.

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Η αγωγή υποστηρίζει ότι στη συνέχεια άρχισαν σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της και ότι στη διάρκεια της νύχτας μπήκαν και άλλα μέλη της αδελφότητας στο δωμάτιο.

Οι καταγγελίες αυτές αμφισβητούνται από κατηγορούμενους και συνηγόρους τους και μέχρι σήμερα δεν έχουν κριθεί από ποινικό δικαστήριο.

Ο πανεπιστημιακός χώρος του Πανεπιστημίου Cornell την ημέρα της αποφοίτησης. – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ – 26 Μαΐου 2019

Το μήνυμα στο Snapchat στις 1:42 τα ξημερώματα

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Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία που επικαλείται η αγωγή είναι screenshot από ομαδική συνομιλία στο Snapchat με την ονομασία «Chi Phi Actives».

Σύμφωνα με το δικόγραφο, περίπου στις 1:42 π.μ. εστάλη στην ομάδα ένα χυδαίο σεξουαλικό μήνυμα που υπονοούσε ότι υπήρχε γυναίκα διαθέσιμη για σεξ στον επάνω όροφο.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν περισσότεροι άνδρες στο δωμάτιο. Η γυναίκα αναφέρει ότι προσπάθησε να καλύψει το γυμνό σώμα της με τα σκεπάσματα και ότι το κινητό της βρισκόταν στην άλλη πλευρά του χώρου, ενώ αισθανόταν πως δεν μπορούσε να διαφύγει.

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Η σημασία του συγκεκριμένου screenshot είναι μεγάλη και για έναν ακόμη λόγο: ο εισαγγελέας Van Houten δηλώνει ότι το γραφείο του δεν είχε λάβει το συγκεκριμένο στοιχείο κατά την αρχική αξιολόγηση της υπόθεσης το 2024.

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Ο δικηγόρος της γυναίκας, Thomas P. Giuffra, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι το επίμαχο υλικό είχε δοθεί στις πανεπιστημιακές αρχές.

Η καταγγελία ότι όλα συνεχίστηκαν μέχρι τις 5:45 το πρωί

Στην αγωγή περιγράφονται στη συνέχεια ακόμη βαρύτερες καταγγελίες. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι μέλη της αδελφότητας έκαναν χρήση της ουσίας πάνω στο σώμα της και ότι δύο άνδρες την οδήγησαν αργότερα σε άλλο δωμάτιο.

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Υποστηρίζει ότι εκεί υπέστη νέες σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της και ότι η κατάσταση συνεχίστηκε έως περίπου τις 5:45 το πρωί.

Κατά την εκδοχή της αγωγής, στο σημείο αυτό ήταν πλήρως ανίκανη να συναινέσει και αργότερα έχασε τις αισθήσεις της.

Η καταγγελία στην αστυνομία τρεις εβδομάδες αργότερα

Στις 8 Νοεμβρίου 2024, περίπου τρεις εβδομάδες μετά τα γεγονότα που περιγράφει, η φοιτήτρια κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία του Cornell.

Την ίδια ημέρα το παράρτημα Xi της Chi Phi τέθηκε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, όπως και οι επτά φοιτητές που κατονομάζονται στην αγωγή.

Τον Ιανουάριο του 2025 ξεκίνησε παράλληλα η εσωτερική διαδικασία Title IX του πανεπιστημίου για τη διερεύνηση των καταγγελιών περί σεξουαλικής βίας.

Γιατί δεν ασκήθηκαν τότε ποινικές διώξεις

Εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία ολόκληρης της υπόθεσης.

Ο εισαγγελέας Matthew Van Houten υποστηρίζει ότι όσα περιγράφονται σήμερα στην αστική αγωγή διαφέρουν ουσιωδώς από την ένορκη κατάθεση έξι σελίδων που είχε δώσει η γυναίκα στην πανεπιστημιακή αστυνομία τον Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η αρχική κατάθεση δεν ανέφερε ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες εν αγνοία της ούτε παρουσίαζε τις σεξουαλικές επαφές με τον τρόπο που περιγράφονται σήμερα στην αγωγή. Ο Van Houten υποστηρίζει ότι με τα στοιχεία που είχε τότε στη διάθεσή του δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί έλλειψη συναίνεσης σε βαθμό που να στηρίζει ποινική δίωξη.

Ο ίδιος, πάντως, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά ορισμένων μελών της Chi Phi «αηδιαστική και ηθικά καταδικαστέα», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι μια ποινική δίωξη πρέπει να στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και όχι στο συναίσθημα.

Ο εισαγγελέας παραδέχεται ότι δεν έκανε ανεξάρτητη έρευνα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παραδοχή του Van Houten ότι το γραφείο του βασίστηκε στην έρευνα της Cornell University Police Department και δεν πραγματοποίησε δική του ανεξάρτητη έρευνα.

Παράλληλα, είπε ότι το screenshot της συνομιλίας στο Snapchat, το οποίο βρίσκεται πλέον στην αγωγή, δεν είχε παραδοθεί στο γραφείο του.

Ο δικηγόρος της Jane Doe απαντά ότι η πελάτισσά του είχε απευθυνθεί στην αστυνομία επειδή θεωρούσε ότι είχε διαπραχθεί έγκλημα και ότι ήταν υποχρέωση των αρχών να ερευνήσουν σε βάθος την καταγγελία. Υποστηρίζει επίσης ότι μετά την αρχική κατάθεσή της δεν έγινε η απαραίτητη συνέχεια από ειδικά εκπαιδευμένο ανακριτή ή εισαγγελέα.

Η υπόθεση τώρα στο Grand Jury

Δύο χρόνια μετά, τα δεδομένα αλλάζουν.

Ο Van Houten ανέθεσε σε έμπειρη εισαγγελέα του γραφείου του, με ειδική εμπειρία σε υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων και επιθέσεων μεταξύ φοιτητών, να προετοιμάσει την υπόθεση για παρουσίαση σε Grand Jury – Μεγάλο Σώμα Ενόρκων.

Οι ένορκοι θα μπορέσουν να εξετάσουν τη μαρτυρία της Jane Doe, εφόσον συνεργαστεί, αλλά και οποιοδήποτε νέο αποδεικτικό στοιχείο προκύπτει από την αστική αγωγή.

Το Grand Jury θα κρίνει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να ασκηθούν ποινικές κατηγορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί νέα ποινική δίωξη και κανένας από τους επτά δεν έχει καταδικαστεί για τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Τι απαντά το Cornell

Το Πανεπιστήμιο Cornell δηλώνει πλέον ότι υποστηρίζει την απόφαση του εισαγγελέα να παρουσιάσει την υπόθεση σε Grand Jury.

Παράλληλα απορρίπτει την εικόνα ότι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίστηκαν με αμελητέες ποινές.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, πραγματοποιήθηκε πολύμηνη έρευνα Title IX, εφαρμόστηκαν προσωρινές αναστολές και περιοριστικά μέτρα και ακολούθησε πολυήμερη ακροαματική διαδικασία ενώπιον ειδικά εκπαιδευμένης επιτροπής καθηγητών και προσωπικού.

Το Cornell αναφέρει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν περιλάμβαναν αποβολές και αναστολές φοίτησης. Διαψεύδει επίσης ότι η συγγραφή εργασιών ή «εκθέσεων» αποτέλεσε τη μοναδική ποινή για οποιονδήποτε κρίθηκε υπεύθυνος.

Το παράρτημα Xi της Chi Phi παραμένει αποκλεισμένο από το campus.

Οι επτά που κατονομάζονται στην αγωγή

Η αγωγή κατονομάζει επτά τότε μέλη της Chi Phi: Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris και Scott Kretzschmar.

Η αναφορά των ονομάτων γίνεται επειδή περιλαμβάνονται σε δημόσιο δικαστικό έγγραφο και δεν συνεπάγεται ενοχή. Οι ισχυρισμοί εναντίον τους παραμένουν αντικείμενο δικαστικής και πλέον νέας ποινικής διερεύνησης.

Δύο από τους άνδρες έχουν ήδη δημοσίως αρνηθεί ουσιώδεις πλευρές των καταγγελιών.

Ο δικηγόρος του Scott Kretzschmar υποστηρίζει ότι ο πελάτης του δεν επιτέθηκε ούτε άγγιξε σεξουαλικά την ενάγουσα και δηλώνει ότι διαθέτει στοιχεία που, κατά την υπεράσπιση, αντικρούουν τους ισχυρισμούς της.

Ο Scott Norris, μέσω δικηγόρου, αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε σεξουαλική δραστηριότητα ή χρήση ναρκωτικών. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι συμμετείχε σε επικοινωνία στο Snapchat και ότι πέρασε για λίγο από το δωμάτιο.

Η φοιτήτρια εγκατέλειψε το Cornell

Η Jane Doe τελικά εγκατέλειψε το Cornell. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι μόνο δύο από τους επτά αποβλήθηκαν, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν μικρότερες κυρώσεις.

Το πανεπιστήμιο αντιτείνει ότι η παρουσίαση των πειθαρχικών μέτρων ως σχεδόν ανύπαρκτων είναι ανακριβής και ότι υπήρξαν τόσο αποβολές όσο και αναστολές φοίτησης. Λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας περί προστασίας των εκπαιδευτικών δεδομένων, το Cornell δηλώνει ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει αναλυτικά τις κυρώσεις κάθε φοιτητή.

DA reopens probe into 7 Cornell frat bros who allegedly drugged, gang raped student https://t.co/pRLBUENhLw pic.twitter.com/jqviSpipRC — New York Post Metro (@nypmetro) September 28, 2026

Μια υπόθεση που ουσιαστικά αρχίζει ξανά από την αρχή

Το σημαντικότερο στοιχείο των τελευταίων εξελίξεων είναι ότι μια υπόθεση που το 2024 δεν οδήγησε σε καμία ποινική κατηγορία επιστρέφει δύο χρόνια αργότερα ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης.

Η νέα έρευνα θα πρέπει τώρα να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα: ποια στοιχεία είχε πράγματι η πανεπιστημιακή αστυνομία, ποια από αυτά παραδόθηκαν στον εισαγγελέα, γιατί το επίμαχο Snapchat δεν είχε φτάσει –κατά τον ίδιο– στο γραφείο του, πόσο διαφορετική είναι πραγματικά η πρώτη κατάθεση της γυναίκας από τη σημερινή αγωγή και αν υπάρχουν πλέον επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Η απάντηση δεν έχει ακόμη δοθεί.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη νύχτα της 19ης προς 20ή Οκτωβρίου 2024, ο φάκελος της υπόθεσης είναι ξανά ανοικτός και αυτή τη φορά αναμένεται να περάσει μπροστά από Grand Jury.

Πηγές

WRVO – Tompkins County DA to reopen suspected case

Cornell Daily Sun

ABC News

Reuters

CBS News New York