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Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς ανακοίνωσε τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία ενδέχεται να παραπεμφθεί σε ορκωτό δικαστήριο για την αξιολόγηση νέων στοιχείων.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ναρκώθηκε και κακοποιήθηκε σε σπίτι αδελφότητας, ενώ ο εισαγγελέας επισημαίνει αποκλίσεις μεταξύ της αρχικής της κατάθεσης και των πρόσφατων ισχυρισμών της.

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ επιβεβαίωσε ότι είχε επιβάλει κυρώσεις σε εμπλεκόμενους φοιτητές μετά από εσωτερική έρευνα, οδηγώντας στο κλείσιμο της αδελφότητας.

Ο δικηγόρος της κοπέλας χαιρέτισε την απόφαση, δηλώνοντας πως η πελάτισσά του είναι έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές αρχές.

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Η υπόθεση μιας σοβαρής καταγγελίας για σεξουαλική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024 επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς οι αρχές της Νέας Υόρκης αποφάσισαν να επανεξετάσουν την υπόθεση. Αφορμή αποτέλεσε αγωγή που κατέθεσε στις αρχές του μήνα μια πρώην φοιτήτρια, γνωστή στα δικαστικά έγγραφα ως Τζέιν Ντο, η οποία υποστηρίζει ότι είχε ναρκωθεί και στη συνέχεια υπέστη ομαδικό βιασμό από φοιτητές σε σπίτι αδελφότητας, μέλη της οποίας φέρονται να ήταν οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, σε μηνύματα που αντάλλαξαν μεταξύ τους μέλη της αδελφότητας φέρεται να αναφέρουν ότι η γυναίκα «ήταν διαθέσιμη για σεξ». Όπως μεταδίδει το CBS News, ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει την απόφαση σχετικά με την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος επτά μελών της αδελφότητας.

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«Μου ζητήθηκε από την κοινότητα να επανεξετάσω την απόφαση σχετικά με το αν θα ασκηθούν ποινικές κατηγορίες εναντίον των επτά μελών της αδελφότητας. Έχω ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αρχίζοντας με τη συζήτησή μας με το φερόμενο θύμα και τους δικηγόρους της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, εφόσον από την επανεξέταση προκύψουν οι κατάλληλες κατηγορίες, η υπόθεση θα παραπεμφθεί ενώπιον Ορκωτού Δικαστηρίου της κομητείας Τόμπκινς. Εκεί θα εξεταστεί τόσο η κατάθεση της γυναίκας όσο και οποιοδήποτε νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στη μήνυσή της.

A Cornell fraternity rape case will reopen after a woman alleges she was assaulted by 7 men in 2024, officials say. https://t.co/NTmWQsBkCU — CBS News (@CBSNews) September 28, 2026

Η καταγγελία για το περιστατικό του 2024

Η γυναίκα ήταν 20 ετών όταν, σύμφωνα με τη μήνυση, επισκέφθηκε το 2024 το σπίτι της αδελφότητας ΧΦ για να συναντήσει έναν φίλο της. Η ίδια αναφέρει ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως υποστηρίζει, δύο μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να εισπνεύσει μια ουσία που της παρουσιάστηκε ως κεταμίνη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αγωγή, ένας άνδρας έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε γυναίκα διαθέσιμη για σεξ.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι μετά το συγκεκριμένο μήνυμα έφτασαν και άλλα άτομα στο σημείο και ότι στη συνέχεια υπέστη σεξουαλική κακοποίηση επί αρκετές ώρες. Τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, η γυναίκα προχώρησε σε αναφορά στην αστυνομία του πανεπιστημίου.

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Ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, δήλωσε ότι μετά την αρχική έρευνα δύο από τους εμπλεκόμενους αποβλήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

Η διαφορετική εκδοχή που επικαλείται ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η αρχική κατάθεση της γυναίκας προς τις αρχές δεν περιέγραφε το περιστατικό με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζεται σήμερα στη δικαστική αγωγή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην ένορκη δήλωση που υπέγραψε η Τζέιν Ντο τον Νοέμβριο του 2024 δεν γινόταν αναφορά σε εξαναγκαστική λήψη ναρκωτικών ουσιών ούτε σε ομαδικό βιασμό.

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«Αντίθετα, η δήλωσή της περιέγραφε συμμετοχή σε χρήση ουσιών και σεξουαλική δραστηριότητα ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική», ανέφερε ο εισαγγελέας. Όπως διευκρίνισε, η αρχική απόφαση των αρχών να μην προχωρήσουν σε ποινικές διώξεις δεν είχε να κάνει με το κατά πόσο θα ήταν δύσκολο να αποδειχθεί η υπόθεση. Η θέση του ήταν ότι τα στοιχεία που υπήρχαν εκείνη την περίοδο δεν στοιχειοθετούσαν ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα, ο Βαν Χάουτεν σημείωσε ότι η αξιοπιστία της γυναίκας δεν είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση. «Η αξιοπιστία της γυναίκας, η οποία περιέγραψε τα γεγονότα με εξαιρετική λεπτομέρεια, δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

DA reopens probe into 7 Cornell frat bros who allegedly drugged, gang raped student https://t.co/pRLBUENhLw pic.twitter.com/jqviSpipRC Advertisement September 28, 2026

Ο εισαγγελέας δεν προτίθεται, προς το παρόν, να δώσει στη δημοσιότητα την αρχική υπογεγραμμένη κατάθεση της γυναίκας, περιοριζόμενος σε περίληψη του περιεχομένου της.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Ιθάκης δήλωσε στο CBS News New York ότι δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπωθεί προκαλούν ανησυχία.

Η αντίδραση του δικηγόρου της καταγγέλλουσας

Ο Τόμας Τζιούφρα χαιρέτισε την απόφαση για επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά του βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

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«Τις ημέρες μετά την επίθεση ήταν τραυματισμένη, μουδιασμένη και ανίκανη να λειτουργήσει ή να αποδεχθεί τη φρίκη όσων είχαν συμβεί», δήλωσε. Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι η γυναίκα είχε μιλήσει μόνο στον αστυνομικό που είχε αναλάβει την αρχική καταγγελία. Με βάση αυτό, διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη ποινική έρευνα χωρίς να ληφθούν περισσότερες καταθέσεις και χωρίς να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία.

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«Θα περίμενα τουλάχιστον να είχε εξεταστεί αρκετές φορές, να είχαν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία και να είχε αναπτυχθεί μια υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον εισαγγελέα ότι επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη για την εξέλιξη της υπόθεσης στην ίδια την καταγγέλλουσα. Όπως ανέφερε, η πλευρά της γυναίκας είναι έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές κατά την επανεξέταση.

Η θέση του Πανεπιστημίου Κορνέλ

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση του εισαγγελέα να παραπέμψει την υπόθεση σε Ανώτερο Ορκωτό Δικαστήριο, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες.

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Η διοίκηση του πανεπιστημίου υπενθύμισε ότι είχε διεξαγάγει ξεχωριστή έρευνα στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής νομοθεσίας Title IX, η οποία αφορά ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της διαδικασίας, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, επιβλήθηκαν προσωρινές αναστολές και άλλα περιοριστικά μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ακολούθησαν κυρώσεις σε φοιτητές, μεταξύ των οποίων αποβολές και αναστολές. Η αδελφότητα ΧΦ έκλεισε το 2024 και εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένη από την πανεπιστημιούπολη.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση χαρακτήρισε τις καταγγελίες «βαθιά ανησυχητικές» και υπογράμμισε ότι κάθε άτομο που καταγγέλλει περιστατικό σεξουαλικής βίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι καταδικάζει τη σεξουαλική βία και ότι θα σεβαστεί τη δικαστική διαδικασία. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα σχολιάσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες όσο η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από CBS News