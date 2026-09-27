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Η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε «παράνομες» διαδρομές.

Η απόφαση αυτή «εγείρει κίνδυνο οικονομικών απωλειών και απωλειών ανθρωπίνων ζωών για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα» και εκτός αυτού συνεπάγεται «περιορισμό των μελλοντικών διελεύσεών του από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X.

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Παρότρυνε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να αποτρέπουν τέτοιες «παραβιάσεις» προειδοποιώντας πως όσοι ενέχονται σε αυτές θα υποστούν μέτρα στο μέλλον.

Καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες για να ξανανοίξει το στενό, που παραμένει de facto κλειστό αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη υπέβαλε αυτή την εβδομάδα μέσω του εμιράτου του Κατάρ στην Ουάσιγκτον σχέδιο για να ξανανοίξει η στρατηγική θαλάσσια οδός «σε επτά ημέρες», σύμφωνα με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αλλά ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι τη βρίσκει απαράδεκτη.

Το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα διερχόταν απρόσκοπτα και δωρεάν από το στενό προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κάλεσε το Σάββατο τις χώρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να δείξουν «αυτοσυγκράτηση» και τόνισε πως το σουλτανάτο παραμένει έτοιμο να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

«Καλούμε όλα τα (…) μέρη να διευθετήσουν τις εναπομείνασες διαφορές τους ασκώντας πολιτική αυτοσυγκράτησης και πρόβλεψης, μέσω διαλόγου για να καταλήξουν σε συναινετικές πολιτικές λύσεις» ώστε να υπάρξει «διαρκής» κατανόηση «που θα είναι προς όφελος όλων», ανέφερε ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

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Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απορρίπτει την ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και διαδικασία ώστε να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ σε επτά ημέρες.

Η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας, όπου όπου διερχόταν προπολεμικά περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα, βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου. Έκτοτε, το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχό του και το έχει κλείσει de facto, ενώ η Ουάσιγκτον σε αντίποινα έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

«Το Ομάν επαναβεβαιώνει εκ νέου την ακλόνητη δέσμευσή του στη συνέχιση των προσπαθειών με σκοπό να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», είπε χθες ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι.

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Το Ομάν βρίσκεται απέναντι από το Ιράν στο στενό του Ορμούζ και τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς της Τεχεράνη χαράσσουν το τελευταίο διάστημα πορείες πιο κοντά στις ακτές του σουλτανάτου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa- AFP

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