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Ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο, με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή.

Όπως ανέφερε, η προεδρία θα έχει «μεγάλο λόγο» στη διαδικασία επιλογής του ΓΓ, καθώς καλείται να αναζητήσει τη σύνθεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Η Αθήνα έχει ήδη διαμορφώσει άποψη για τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις θέσεις αρχής της, ενώ προτεραιότητα είναι να διαπιστωθεί ποιοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των Μονίμων Μελών.

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Για την Τουρκία, η ίδια πηγή τόνισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας «ουδέποτε έπαψαν», υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ελλάδα «παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις». Οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού Δομημένου διαλόγου (ΜΟΕ, Πολιτικός διάλογος, Θετική ατζέντα) συνεχίζονται, ενώ τονίσθηκε ότι «ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί» και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί. Τούτο ωστόσο, ανέφερε, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά.

Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούουν στις βασικές ελληνικές θέσεις «βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση».

Για το Κυπριακό, εκτίμησε ότι υπάρχει «μεγάλη κινητικότητα» αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ανώτατη διπλωματική πηγή έκανε εν προκειμένω λόγο για «μη παραγωγική τοποθέτηση» του Τούρκου Προέδρου, παρά την πιο ήπια στάση της Άγκυρας στα ελληνοτουρκικά.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί ένα καλύτερο momentum για την επίλυση του Κυπριακού που θα κληρονομήσει ο νέος γενικός γραμματέας. Ως προς την επιδίωξη της Τουρκίας να συμμετάσχει σε ευρύτερους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, τόνισε ότι για την Αθήνα πρόκειται για ζήτημα αρχής, σημειώνοντας ότι «αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όσο υφίσταται απειλή πολέμου».

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται για την ενεργειακή ασφάλεια. «Όλοι είναι σε κατάσταση μεγάλης ανησυχίας», ανέφερε η πηγή, σημειώνοντας ότι απαιτείται πρόνοια ακόμη και για ενδεχόμενη παρατεταμένη κρίση. Για την Ελλάδα, πάντως, «δεν υπάρχει θέμα επάρκειας» για τον φετινό χειμώνα λόγω των υφιστάμενων αποθεμάτων.

Για τις σχέσεις με το Ιραν και τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Ιρανό ομόλογο του, η Αθήνα διατηρεί «διαρκή δίαυλο επικοινωνίας», χωρίς όμως αισιοδοξία για άμεση ειρήνευση στην περιοχή, καθώς η ιρανική πλευρά «δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει από βασικά αιτήματά της». Τονίστηκε ότι κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών «μεταφέρθηκαν οι ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοϊας και τη θαλάσσια ασφάλεια».

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Σε ό,τι αφορά τις διμερείς επαφές στη Νέα Υόρκη, η πηγή σημείωσε ότι η Ελλάδα δέχθηκε μεγάλο αριθμό αιτημάτων για συναντήσεις, με την Αθήνα να επιδιώκει επαφές ιδιαίτερα με χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Έκανε ειδική αναφορά στην Ινδία και τη Βραζιλία και στο Πακιστάν, στην προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού αποτυπώματος στη Λατινική Αμερική, καθώς και σε συναντήσεις με την Ερυθραία, τη Λιβύη, την Αλγερία, τη Σομαλία και την Αίγυπτο. Για την Αλγερία επισήμανε τη σημασία της «ως ενεργειακού εταίρου», ενώ για τη Σομαλία ανέδειξε τη διάσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

H Aνώτατη διπλωματική πηγή χαρακτήρισε πολύ καλές τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου, μέσα σε ένα πλαίσιο «βαθιάς συνεργασίας» που αναπτύσσεται περαιτέρω. Η ίδια πηγή συνέδεσε ευρύτερα τη διεθνή θέση της Ελλάδας με το διπλωματικό κεφάλαιο που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέργειας εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και οικονομίας.

Για τον Λίβανο, ανέφερε η ίδια πηγή, «εξετάζεται πρόταση συμμετοχής σε διεθνή δύναμη μετά τη λήξη της UNIFIL».

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ