Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο παγκόσμιος τουρισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας το 9,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ και υποστηρίζοντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους.

Το 2025 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο, με τη Γαλλία και την Ισπανία να καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό επισκεπτών παγκοσμίως.

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στον παγκόσμιο χάρτη, προσελκύοντας το 2025 περίπου 38 εκατομμύρια ταξιδιώτες και αποφέροντας έσοδα ύψους 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αν και η Αττική συγκεντρώνει τις περισσότερες επισκέψεις, το Νότιο Αιγαίο αποφέρει τα υψηλότερα έσοδα, ενώ η χώρα επιδιώκει πλέον την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την καλύτερη κατανομή του πλούτου.

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Κάθε χρόνο, ένας τεράστιος ανθρώπινος πληθυσμός μετακινείται από χώρα σε χώρα, αλλάζοντας αεροπλάνα, επιβιβαζόμενος σε πλοία, διασχίζοντας σύνορα με αυτοκίνητα και ταξιδεύοντας με τρένα. Πίσω από τις διακοπές, τις παραλίες, τα μνημεία και τις φωτογραφίες βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δραστηριότητες του πλανήτη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου, εξετάζουμε πόσοι ταξιδεύουν, πόσα χρήματα δαπανούν, ποιες χώρες προσελκύουν τους περισσότερους επισκέπτες και πού βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη.

Από το 1980 μέχρι σήμερα: Μια ημέρα αφιερωμένη στα ταξίδια

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Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που συνδέεται με την υιοθέτηση του καταστατικού του οργανισμού το 1970.

Ο εορτασμός άρχισε το 1980, με σκοπό να αναδείξει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία του τουρισμού. Για εκατομμύρια ανθρώπους, το ταξίδι είναι αναψυχή. Για εκατομμύρια άλλους, όμως, αποτελεί εργασία, εισόδημα και πολλές φορές τη βασική οικονομική δραστηριότητα ολόκληρων περιοχών.

Ο πλανήτης ταξιδεύει: Πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο διεθνείς αφίξεις

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2025 ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2024. Οι διεθνείς τουριστικές εισπράξεις εκτιμήθηκαν σε περίπου 1,9 τρισ. δολάρια, ενώ μαζί με τις υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς επιβατών τα εξαγωγικά έσοδα του τουρισμού έφτασαν περίπου τα 2,2 τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), η συνολική συμβολή του κλάδου στην παγκόσμια οικονομία έφτασε το 2025 τα 11,6 τρισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 9,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο τουρισμός υποστήριξε περίπου 366 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δηλαδή σχεδόν μία στις εννέα θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Πρόκειται για δραστηριότητα που δεν περιορίζεται στα ξενοδοχεία. Περιλαμβάνει εστιατόρια, αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλία, σιδηροδρόμους, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εμπόριο, πολιτισμό, κατασκευές και αγροτική παραγωγή.

Με αεροπλάνα, πλοία, τρένα και αυτοκίνητα: Πώς μετακινείται ο κόσμος

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Ο αριθμός των διεθνών τουριστικών αφίξεων δεν ταυτίζεται με τον συνολικό αριθμό επιβατών των μεταφορικών μέσων. Ένας άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερες πτήσεις στο ίδιο ταξίδι, ενώ εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν για εργασία ή άλλους λόγους.

Η IATA καταγράφει για το 2025 μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 890 εκατομμύρια επιβάτες, στην Κίνα 776 εκατομμύρια και στην Ισπανία 253 εκατομμύρια. Τα εθνικά αυτά μεγέθη δεν πρέπει να αθροίζονται ως μοναδικοί ταξιδιώτες, επειδή οι διεθνείς μετακινήσεις καταγράφονται και στη χώρα αναχώρησης και στη χώρα άφιξης.

Το 2025 ταξίδεψαν με κρουαζιερόπλοια 37,2 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένοι κατά 7,5% σε σχέση με το 2024. Περισσότεροι από 16 εκατομμύρια ταξίδεψαν στην Καραϊβική, ενώ οι ευρωπαϊκοί προορισμοί, με σημαντική παρουσία της Μεσογείου, προσέλκυσαν περισσότερους από 9 εκατομμύρια επιβάτες.

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Για τα επιβατηγά πλοία, τα τρένα και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα δεν υπάρχει αντίστοιχος ενιαίος παγκόσμιος απολογισμός αποκλειστικά τουριστικών ταξιδιών για το 2025. Οι εθνικές στατιστικές καταγράφουν διαφορετικές κατηγορίες επιβατών και μετακινήσεων, οπότε ένα συνολικό νούμερο θα ήταν παραπλανητικό.

Ποιες χώρες συγκεντρώνουν τους περισσότερους τουρίστες

Η Γαλλία και η Ισπανία αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες αγορές διεθνών αφίξεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε περίπου 102 εκατομμύρια αφίξεις το 2025 και η Ισπανία 96,8 εκατομμύρια.

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Στην ευρύτερη ομάδα των μεγαλύτερων διεθνών προορισμών περιλαμβάνονται επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, η Ιταλία, το Μεξικό, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ταϊλάνδη, η Σαουδική Αραβία, η Μαλαισία, η Ολλανδία και ο Καναδάς. Η ακριβής σειρά μεταβάλλεται ανάλογα με το έτος και τη μέθοδο καταγραφής.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη ομάδα των περίπου δέκα έως δεκαπέντε μεγαλύτερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως ως προς τις διεθνείς αφίξεις. Στον πίνακα του UN Tourism για το 2024 καταγραφόταν στην 11η θέση, με περίπου 36 εκατομμύρια αφίξεις.

Ελλάδα 2025: Σχεδόν 38 εκατομμύρια ταξιδιώτες και 23,6 δισ. ευρώ

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Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφτασε τα 37,98 εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 23,63 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,4% έναντι του 2024. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου έφτασε τα 20,29 δισ. ευρώ.

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Οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τα 244,67 εκατομμύρια, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ήταν 545,5 ευρώ, η μέση διάρκεια παραμονής 5,6 νύχτες και η μέση δαπάνη ανά νύχτα 96,6 ευρώ. Η αύξηση των εσόδων δεν προήλθε αποκλειστικά από περισσότερους επισκέπτες. Αυξήθηκε και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.

Ποιες περιοχές της Ελλάδας συγκεντρώνουν τους περισσότερους τουρίστες

Τα οριστικά περιφερειακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτουν δύο διαφορετικές εικόνες: η Αττική συγκεντρώνει τις περισσότερες επισκέψεις, αλλά το Νότιο Αιγαίο αποφέρει τα περισσότερα τουριστικά έσοδα.

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Οι πέντε περιφέρειες με τις περισσότερες επισκέψεις το 2025 ήταν η Αττική (9,705 εκατ.), το Νότιο Αιγαίο (7,623 εκατ.), η Κεντρική Μακεδονία (7,186 εκατ.), η Κρήτη (6,351 εκατ.) και τα Ιόνια Νησιά (3,777 εκατ.).

Στα έσοδα η σειρά αλλάζει: Νότιο Αιγαίο 6,62 δισ. ευρώ, Αττική 5,84 δισ., Κρήτη 4,34 δισ., Ιόνια Νησιά 1,90 δισ. και Κεντρική Μακεδονία 1,62 δισ. ευρώ.

Στο Νότιο Αιγαίο περιλαμβάνονται η Ρόδος, η Κως, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος. Η Αττική συνδυάζει τον πολιτιστικό τουρισμό, τα επαγγελματικά ταξίδια, τις σύντομες επισκέψεις και την κρουαζιέρα. Η Κρήτη αποτελεί μεγάλο προορισμό παραθερισμού, ενώ τα Ιόνια Νησιά, με την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, αποτελούν επίσης βασικό πόλο του ελληνικού καλοκαιριού. Πέντε περιφέρειες συγκεντρώνουν σχεδόν το 90% των ταξιδιωτικών εισπράξεων που καταγράφονται στην Έρευνα Συνόρων.

Η ελληνική κρουαζιέρα ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ευρώ

Το 2025 καταγράφηκαν 5.806 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια, έναντι 5.308 το 2024. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμήθηκαν σε 5,61 εκατομμύρια, ενώ οι επισκέψεις τους στα ελληνικά λιμάνια έφτασαν τα 8,18 εκατομμύρια. Οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε 1,166 δισ. ευρώ. Ο Πειραιάς συγκέντρωσε το 49,3% των εισπράξεων της κρουαζιέρας, ενώ ακολούθησαν η Κέρκυρα και το Ηράκλειο.

Ποιοι ξένοι αφήνουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα

Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού. Το 2025 οι εισπράξεις από Γερμανούς ταξιδιώτες έφτασαν τα 3,78 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,2%. Από τη Γαλλία οι εισπράξεις ανήλθαν σε 1,33 δισ. ευρώ και από την Ιταλία σε 1,29 δισ. ευρώ. Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν επίσης ιδιαίτερα σημαντικές αγορές.

Το 2026: Ήδη 20 εκατομμύρια ταξιδιώτες και 13,5 δισ. ευρώ

Στις 22 Σεπτεμβρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία του επταμήνου Ιανουαρίου–Ιουλίου. Οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες έφτασαν τα 20,04 εκατομμύρια, έναντι 18,45 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 13,52 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12%, και το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου στα 11,24 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο, παρότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 3,1%, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας τα 4,72 δισ. ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10%. Με άλλα λόγια, τον Ιούλιο ήρθαν λιγότεροι ταξιδιώτες, αλλά δαπάνησαν περισσότερα χρήματα.

Ο παγκόσμιος τουρισμός το 2026 και οι νέες προκλήσεις

Περίπου 690 εκατομμύρια διεθνείς τουριστικές αφίξεις καταγράφηκαν παγκοσμίως στο πρώτο εξάμηνο, αυξημένες κατά μόλις 0,4%. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, οι αεροπορικές αναταράξεις και ο πληθωρισμός επηρέασαν τη διεθνή ταξιδιωτική ζήτηση. Η Ελλάδα εμφανίζει στο επτάμηνο υψηλότερους ρυθμούς αύξησης από την παγκόσμια αγορά του πρώτου εξαμήνου, αν και οι δύο περίοδοι δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες.

Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα: Περισσότερα έσοδα, μεγαλύτερη διάρκεια και τουρισμός όλο τον χρόνο

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να μετρήσουμε αφίξεις, διανυκτερεύσεις και δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι και μια αφορμή να εξετάσουμε πώς κατανέμεται αυτός ο πλούτος.

Η Ελλάδα διαθέτει δυνατότητες πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα: πολιτιστικό και αρχαιολογικό τουρισμό, γαστρονομία, ορεινούς προορισμούς, ιαματικές πηγές, συνέδρια, αθλητικές διοργανώσεις και ταξίδια θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Η επέκταση της τουριστικής περιόδου, η ανάπτυξη περισσότερων προορισμών στην ηπειρωτική Ελλάδα, η προστασία των φυσικών πόρων και οι υποδομές που εξυπηρετούν τόσο τους επισκέπτες όσο και τους μόνιμους κατοίκους αποτελούν βασικά ζητήματα για τα επόμενα χρόνια.

Τα σχεδόν 38 εκατομμύρια ταξιδιωτών του 2025 και τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ των εισπράξεων δείχνουν το μέγεθος του ελληνικού τουρισμού. Τα στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι η οικονομική του δυναμική συνεχίζεται. Το ουσιαστικό ερώτημα, πλέον, δεν είναι μόνο πόσοι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα, αλλά πόσο μένουν, πόσα δαπανούν και πόσο από αυτόν τον πλούτο φτάνει στις τοπικές κοινωνίες, στους εργαζομένους και στις μικρές επιχειρήσεις.