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Μια αλεπού εντοπίστηκε να κολυμπά στα πλημμυρισμένα νερά στο Ράμσον του Νιου Τζέρσεϊ, την ώρα που η παρατεταμένη βορειοανατολική καταιγίδα προκαλούσε πλημμύρες σε πολλές κοινότητες.

Το ζώο καταγράφηκε να διασχίζει κολυμπώντας τα νερά που είχαν καλύψει την περιοχή, σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας που έπληξε το Νιου Τζέρσεϊ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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🦊 TAIL MOTOR: A neighborhood fox was spotted swimming through heavy floodwaters in Rumson, New Jersey, as numerous communities have become inundated by the long-lasting nor'easter this weekend. pic.twitter.com/wzbXfv6pLg — FOX Weather (@foxweather) September 27, 2026

Η παρατεταμένη καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, με πολλές κοινότητες να βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες ποσότητες νερού.