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Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό.

Στην κάθοδο του Κηφισού, προς Πειραιά, έχει σχηματιστεί ουρά περίπου 11 χιλιομέτρων, εξαιτίας καραμπόλας που σημειώθηκε στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς.

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Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 5-10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κίνηση είναι αυξημένη στο τμήμα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/mG26yEi380 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 1, 2026