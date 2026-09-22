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Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ειδικό σύστημα σωλήνων για να διοχετεύουν τα απόβλητα στον Κηφισό και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Η Αστυνομία και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος εντόπισαν τη διαδικασία μετά από παρακολούθηση βυτιοφόρου που μετέφερε απόβλητα από βιομηχανίες και νοσοκομείο.

Η εταιρεία Παπαδόπουλος διευκρίνισε ότι το εν λόγω όχημα ανήκει σε εξωτερικό συνεργάτη και δήλωσε πως διερευνά το περιστατικό.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας σχηματίζει δικογραφία και συνεχίζει τις έρευνες για την παράνομη δραστηριότητα των συλληφθέντων.

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Οδηγός βυτιοφόρου και υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεω, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, μετά από επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, καθώς άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, όπου είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα, για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα βυτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου στο Αιγάλεω. Όπως διαπιστώθηκε η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, καθώς και από κρατικό νοσοκομείο.

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Από την αστυνομία ζητήθηκε η συνδρομή από την υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος και ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγε ο αγωγός, ενώ το βυτιοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση.

Σήμερα, το βυτιοφόρο είχε παραλάβει επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια μετέβη στο πρατήριο υγρών καυσίμων, όπου τοποθετήθηκαν γύρω του άλλα αυτοκίνητα για να μην φαίνεται τι ακριβώς γινόταν και άρχισε να αδειάζει το περιεχόμενο του σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Τότε επενέβησαν οι αστυνομικοί και σταμάτησαν τη διαδικασία, ενώ συνέλαβαν τον οδηγό και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Όπως διαπιστώθηκε είχαν τοποθετήσει σωλήνα στον αγωγό ομβρίων υδάτων, τον οποίο συνέδεαν στο βυτιοφόρο και άδειαζαν τα απόβλητα.

Εκλήθη στο σημείο και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο βεβαίωσε ότι ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας, το οποίο έχει αναλάβει τις έρευνες και σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση.

τι απαντά η εταιρεία

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της ότι «το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται «ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ «αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της».

«Βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.