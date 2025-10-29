Σοβαρή οικολογική καταστροφή έχει προκληθεί σε περιοχή του Λούρου, στην Πρέβεζα, εξαιτίας της παράνομης απόρριψης αποβλήτων που μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για απόβλητα τα οποία μεταφέρθηκαν στην Πρέβεζα έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα με κατεψυγμένα προϊόντα στην Κέρκυρα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ άλλα 12 άτομα ταυτοποιήθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Την Παρασκευή, οκτώ φορτηγά έφτασαν από την Κέρκυρα στη Φιλιππιάδα και ξεφόρτωσαν τα απόβλητα σε μονάδα αποτέφρωσης. Ωστόσο, αντί να υποστούν νόμιμη επεξεργασία, τα υλικά — μεταξύ των οποίων κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα καμένα προϊόντα — ενταφιάστηκαν παράνομα στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία άδεια ή τήρηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Η χωματερή βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Λούρο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης του εδάφους και των υδάτων. Υπολογίζεται ότι πάνω από 200 τόνοι ζωικών υπολειμμάτων έχουν θαφτεί παράνομα. Ο χώρος έχει τεθεί υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση και πλήρη αποκλεισμό.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο 28χρονος φέρεται να ενήργησε κατ’ εντολή 40χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των οκτώ φορτηγών με τα ζωικά απόβλητα σε ιδιωτικό χώρο μέσω γειτονικής επιχείρησης, στην οποία υπεύθυνος λειτουργίας ήταν ο 64χρονος και διαχειρίστρια μια 57χρονη. Τα απόβλητα απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στον χώρο της εταιρείας, χωρίς καμία νόμιμη διαδικασία.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού:

Ο Δήμος Ζηρού ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για τη μεταφορά και παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας σε ιδιωτικό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου. Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι: Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε γνώση στη λήψη ή εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, έχουν γίνει συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση.

Στον χώρο έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία οι υπηρεσίες τηςΕπιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο νομικό σκέλος. Η έντονη δυσοσμία που ήδη καταγράφεται στην περιοχή δημιουργεί εύλογη και σοβαρή ανησυχία στους πολίτες. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες απομάκρυνσης και ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ο Δήμος Ζηρού απαιτεί απαντήσεις για το πού και από ποιους ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν τα απόβλητα στη Φιλιππιάδα και ποιοι την εκτέλεσαν, σε ελάχιστη απόσταση από τον ποταμό Λούρο, ένα υδάτινο οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας. Δηλώνει παράλληλα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, κάθε δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας. Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί πρακτικές ανομίας. Η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές.

