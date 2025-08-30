Μια καινοτόμος τεχνολογία που συνδυάζει τη διαχείριση αποβλήτων με δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η τεχνολογία αυτή μετατρέπει τα υπολείμματα γαρίδας — όπως κελύφη, κεφάλια και εντόσθια — σε ενεργό άνθρακα υψηλής απόδοσης, προσφέροντας μια αποτελεσματική λύση για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

«Η μελέτη μας μετατρέπει τα απόβλητα γαρίδας σε ένα προϊόν υψηλής απόδοσης, συμβάλλοντας τόσο στη διαχείριση αποβλήτων όσο και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Χαίφ Αλ-Τζομάρ.

Advertisement

Advertisement

Εκτενής επεξεργασία αποβλήτων

Η παγκόσμια βιομηχανία θαλασσινών παράγει περίπου 8 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων κάθε χρόνο από γαρίδες, καβούρια και αστακούς, τα περισσότερα από τα οποία καταλήγουν σε χωματερές. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λευκές γαρίδες από το Ομάν, τις οποίες συνέλεξαν από την ψαραγορά Souq Al Jubail της Σάρτζα. Αρχικά, τα απόβλητα καθαρίστηκαν σχολαστικά και αποξηράνθηκαν.

Τα απορρίμματα γαρίδας υποβάλλονται πρώτα σε πυρόλυση — μια θερμική διαδικασία που τα μετατρέπει σε βιοάνθρακα. Στη συνέχεια, περνούν από σειρά επεξεργασιών, όπως όξινη κατεργασία, χημική ενεργοποίηση και μηχανική λείανση (ball milling). Αυτή η ολοκληρωμένη διαδικασία οδηγεί σε έναν ιδιαίτερα αποδοτικό ενεργό άνθρακα, ικανό να δεσμεύει CO₂ και να διατηρεί υψηλή απόδοση και σταθερότητα σε πολλαπλούς κύκλους χρήσης.

«Η μέθοδος αυτή αποτελεί οικονομικά βιώσιμη λύση για την παραγωγή ενεργού άνθρακα, μετατρέποντας μια προβληματική ροή αποβλήτων σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν με ευρεία εφαρμογή» δήλωσε ο καθηγητής Τσαούκι Τζενάι, ειδικός στην αειφόρο και ανανεώσιμη ενέργεια.

Πολλαπλές εφαρμογές

Ο ενεργός άνθρακας που παράγεται από απόβλητα γαρίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθαρισμό αέρα και νερού, ανάκτηση διαλυτών, εξόρυξη χρυσού, ακόμη και σε ιατρικές εφαρμογές.

Στον τομέα της δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS), το υλικό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιμεντοβιομηχανία, η χαλυβουργία και τα πετροχημικά.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν αυτή την προσέγγιση ως παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, καθώς αξιοποιεί τα απόβλητα για την παραγωγή χρήσιμων υλικών, μειώνοντας την κατανάλωση φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nanoscale, η συνδυασμένη θερμική, χημική και μηχανική επεξεργασία ενισχύει τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος, καθιστώντας το μια βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: Interesting Engineering