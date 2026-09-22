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Μαχητικό F-16 συνετρίβη κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Σπανγνκτάλεμ στη Γερμανία, μετέδωσε την Τρίτη το ntv.

Όπως μετέδωσε, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Εκτιμάται πως ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε.

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Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.

An F-16 fighter jet has reportedly crashed at the U.S. Spangdahlem Air Base in western Germany on Tuesday afternoon.



Witnesses reported seeing a jet rapidly descend before a large column of black smoke appeared near the runway.



Local reports say two aircraft had taken off and… pic.twitter.com/MB4S6zKQm5 September 22, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ