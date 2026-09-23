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Ένας εργάτης σκοτώθηκε στο Κολοσσαίο, στη Ρώμη, το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού, με μέρος του χώρου να κλείνει την Τετάρτη σε ένδειξη σεβασμού.

Ο 22χρονος τεχνικός έπεσε από ύψος 10 μέτρων ενώ εγκαθιστούσε ένα νέο σύστημα φωτισμού στο Κολοσσαίο. «Ένα τραγικό γεγονός που μας άφησε σοκαρισμένους και έκπληκτους» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζιούλι.

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Το Κολοσσαίο χτίστηκε πριν 2.000 και ήταν το μεγαλύτερο αμφιθέατρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γνωστό κυρίως για τα θεάματα με μονομάχους, κυνήγι ζώων και άλλες δραστηριότητες. Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της Ρώμης.

Την αντίθεσή της στο κλείσιμο τμήματος μόνο του χώρου εξέφρασε το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ιραλίας, CGIL, ζητώντας να κλείσει για όλη την ημέρα και απαιτώντας να διερευνηθεί σε βάθος το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Reuters