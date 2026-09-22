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Τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Τραμπ πως εξασφάλισε ειρήνη στη Γάζα απέρριψε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας πως δεν έχει ανοίξει ούτε ένας ανθρωπιστικός διάδρομος στον θύλακα παρά την κηρυχθείσα ειρήνη.

Στην τελική του ομιλία στον ΟΗΕ πριν τη λήξη της θητείας του το επόμενο έτος, ο Μακρόν είπε πως ο κόσμος βλέπει ένα θέαμα που θα έπρεπε να ντροπιάζει τους πάντες, αποκηρύσσοντας την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα ως διπλωματικού θριάμβου.

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Μιλώντας στην γενική συνέλευση λίγες ώρες αφού ο Τραμπ από το ίδιο βήμα είχε παρουσιάσει ως επιτυχία του σχέδιο για τη Γάζα, είπε πως «έναν χρόνο πριν, σε αυτή την ίδια αίθουσα, περίπου μια ντουζίνα χώρες είχαν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Ακούω τον κυνισμό κάποιων, “η αναγνώριση είναι μόνο ένα χαρτί, δες την πραγματικότητα”» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Μα τι αξιοπιστία έχουμε αν συνεχίσουμε να παραμένουμε αδρανείς μπροστά στη Γάζα; Κάποιοι καυχιούνται για μια υποτιθέμενη ειρήνη. Μα αυτή η ειρήνη δεν έχει ανοίξει ξανά την ανθρωπιστική πρόσβαση ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Θα καθίσουμε απλώς να κοιτάμε αυτό το θέαμα που θα έπρεπε να μας ντροπιάζει όλους;» πρόσθεσε.

Το Παρίσι έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στη βία των Ισραηλινών εποίκων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, επιβάλλοντας κάποιες κυρώσεις και αρχίζοντας διαδικασία για απαγόρευση σε προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Δείτε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, όπου λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα παραβιάσεις. Στο όνομα ποιου; Η Χαμάς ουδέποτε επιχειρούσε στη Δυτική Όχθη» σημείωσε.

Με πληροφορίες από Reuters