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Να αυξήσουν την πίεση στο Ισραήλ κάλεσε όλες τις χώρες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε όσες κυβερνήσεις δεν αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος να επανεξερτάσουν τη θέση τους.

Ο Ερντοτάν εξέφρασε λύπη για την απουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ενώ υποστήριξε πως τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν πλέον να κάνουν εκπληρώσουν την αποστολή της διατήρησης της ειρήνης- ζητώντας μεταρρύθμιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Καταδίκασε την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας πως «κανείς με συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του».

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Δήλωσε επίσης πως η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν ωφελεί κανέναν. Όπως τόνισε, η Άγκυρα θα συνέχιζε τις διπλωματικές προσπάθειες για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, τις χαρακτήρισε απαράδεκτες, όποιος και αν τις πραγματοποιεί. Όπως είπε, ελπίδα της Τουρκίας είναι να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας με διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να εδραιώσει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί του.

Με πληροφορίες από Reuters, Daily Sabah