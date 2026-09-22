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Το μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν είναι να «δώσει τέλος στον πόλεμο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εισερχόμενος στη συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη- ενώ κατά την ομιλία του προέβη στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και υπογράμμισε πως δεν θα καταπνίξει την ανάπτυξη της ΑΙ, η οποία πλέον θα ονομάζεται «Υπερ Νοημοσύνη».

Sin incidentes en la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la ONU #UNGA pic.twitter.com/ClDWSixXfX Advertisement Advertisement September 22, 2026

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη διατήρηση πίεσης στο Ιράν», προσθέτοντας πως ο ίδιος πρέπει να πάρει μια απόφαση (για το Ιράν)- αν θα το αφανίσει ή αν θα κάνει συμφωνία.

«Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομηθούν και να δημιουργήσουν μια πολύ μεγαλύτερη χώρα από ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν; Ή αφανίζω την Ισλαμική Δημοκρατία και το κάνω γρήγορα, χωρίς να τους δώσω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ανθρώπους και χώρες ξανά; Τους στέλνω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα επιβίωσης και ελπίδα μελλοντικού μεγαλείου ή γενεών; Μα πιστεύω ότι θα κλείσουμε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές» είπε, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως «περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν δεν αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ζήτησε από όλες τις χώρες να απομονώσουν οικονομικά την Τεχεράνη. «Το καθεστώς του Ιράν είναι αδύναμο και απελπισμένο», είπε, υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην Κούβα, χαρακτηρίζοντάς την «αποτυχημένο κράτος» και προσθέτοντας πως «η ελευθερία έρχεται στην Κούβα»- με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα.

Χαρακτήρισε το Μεξικό επίκεντρο της βίας των καρτέλ ναρκωτικών, προσθέτοντας ότι πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της επικράτειάς του.

Περνώντας στο θέμα της ΑΙ, τόνισε πως δεν θα καταπνίξει την ανάπτυξή της, χαρακτηρίζοντας «φάρσα» τις προειδοποιήσεις, ενώ είπε πως θέλει να αλλάξει η ονομασία της από Τεχνητή Νοημοσύνη σε Υπερ Νοημοσύνη (Super Intelligence).

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«Από εδώ και στο εξής, όλα τα έγγραφα των ΗΠΑ και ελπίζουμε του κόσμου θα αλλάξουν για να χρησιμοποιούν τον πολύ πιο ακριβή όρο “υπέρ”, αντί του τεχνητής. Οπότε είναι Υπερ Νοημοσύνη» είπε σχετικά, προσθέτοντας πως «δεν θα καταπνίξω την ανάπτυξη σε κάτι που θα είναι μεγαλύτερο από τη βιομηχανική επανάσταση».

Καταφέρθηκε κατά του Διεθνούς Ποινικού δικαστηρίου, καλώντας μέλη του να παραιτηθούν και καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «θεσμό εκτός ελέγχου» και «διαβολική ομάδα ανθρώπων».

Όπως είπε, οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων να υποβληθούν σε αυτό που χαρακτήρισε δίκες- παρωδίες από ένα αντιαμερικανικό δικαστήριο. «Καλώ όλα τα έθνη που είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να παραιτηθούν επισήμως από αυτόν τον παράνομο θεσμό άμεσα» πρόσθεσε.

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Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος καλωσόρισε τους ηγέτες του κόσμου στις ΗΠΑ και ανέφερε πως «η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ».

Ο Τραμπ είπε ότι «το μέλλον είναι πιο φωτεινό από ποτέ» και ξεκίνησε να απαριθμεί τα όσα θεωρεί ως επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως την κατάργηση φόρων για επενδύσεις.

Με πληροφορίες από Reuters

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