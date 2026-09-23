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Η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος, ανακοίνωσε η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία έχει κατασβεστεί και το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, πρόσθεσε η ίδια πηγή στο Telegram.

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Επίσης σημειώθηκε ρωσική επίθεση κατά λιμενικών και πολιτικών υποδομών στην Οδησσό, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας. Χτυπήθηκαν επίσης αποθήκες φαρμάκων και τροφίμων, ανέφερε ο Όλεχ Κιπέρ μέσω Telegram.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters