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Αρχαίες σήραγγες εκατοντάδων μέτρων και μεγάλες υπόγειες αίθουσες στα βουνά κοντά στο Χάλστατ, στην Αυστρία, αποκαλύπτουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της δραστηριότητας εξόρυξης άλατος στην περιοχή, που άρχισε πριν από περίπου 7.300 έτη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Popular Mechanics, νεοανακαλυφθείσες αίθουσες που σχετίζονταν με εξορυκτική δραστηριότητα δείχνουν πώς οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής εντόπιζαν κοιτάσματα άλατος και έσκαβαν όλο και βαθύτερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, η εξόρυξη άλατος συνέβαλε στην εξέλιξη της τεχνολογίας και των οργανωτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην εξέλιξη των μέσων μεταφοράς από την προϊστορία ακόμα- πρακτικά επρόκειτο για ένα από τα αρχαιότερα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης.

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Ειδικοί θεωρούν πως στην περιοχή εγκαταστάθηκαν άνθρωποι κατά τη Νεολιθική, 7.300 χρόνια πριν, αρχίζοντας σχεδόν αμέσως την εξόρυξη άλατος. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες κορυφώθηκαν κατά το 1200 πΧ, στην ύστερη Εποχή του Χαλκού, που υπολογίζεται πως 1,5 τόνοι αλατιού εξορύσσονταν ημερησίως από το βουνό.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν όχι μόνο μια μεμονωμένη αίθουσα, μα ολόκληρο δίκτυο σηράγγων και αιθουσών, που πήγαιναν όλο και βαθύτερα. Σύμφωνα με το APA (Austria Press Agency), ειδικοί λένε πως οι αίθουσες έφταναν πλάτη που πλησίαζαν τα 30 μέτρα και ύψη που κινούνταν γύρω στα 20. Οι αίθουσες «ακολουθούσαν»τα κοιτάσματα άλατος, δείχνοντας πώς οι αρχαίοι εργάτες «κυνήγησαν» το αλάτι βαθιά στο βουνό.

Ανά τους αιώνες κατολισθήσεις διατάρασσαν την παραγωγή, ωστόσο η εξόρυξη συνεχιζόταν- και ήταν ιδιαίτερα έντονη και κατά την Εποχή του Σιδήρου.

Archaeologists Found 1,000 Feet of Tunnels Hiding an Entire Underground World https://t.co/dU43LeTZdu — Popular Mechanics (@PopMech) September 21, 2026