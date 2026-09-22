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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί συναντήθηκε την Τρίτη με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουΐτκοφ στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, σε μια συνάντηση όπου τέθηκαν στις ΗΠΑ οι όροι για ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Οι όροι αυτοί, όπως αναφέρθηκε από τα ιρανικά ΜΜΕ, περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το «ξεπάγωμα» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα «αντίστασης».

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Ο πρόεδρος Τραμπ είπε την Τρίτη ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουΐτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν συναντηθεί με διαμεσολαβητές σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας στη γενική συνέλευση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να «αφανίσει» την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Αν και προέβλεψε πως θα πυάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τις άλλες χώρες να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν για να το αναγκάσουν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση να λάβω. Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομηθούν και να δημιουργήσουν μια πολύ μεγαλύτερη χώρα…ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία και θα το κάνω γρήγορα, χωρίς να τους δώσω ποτέ ευκαιρία να σκοτώσουν και καταστρέψουν ξανά ανθρώπους και χώρες;».

Αργότερα είπε σε δημοσιογράφους πως Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή» τρίωρη συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία, σημειώνοντας πως οι Γουΐτκοφ και Κούσνερ είχαν συναντηθεί με διαμεσολαβητές αντί απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από Reuters